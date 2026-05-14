Cuando una persona muere en Argentina, muchas familias se preguntan qué ocurre con las deudas, los préstamos bancarios o las tarjetas de crédito. Aunque existe la creencia de que todo “desaparece” automáticamente, la realidad está regulada por el Código Civil y Comercial. La ley establece que las deudas no se extinguen con la muerte, pero tampoco pasan de forma ilimitada a los familiares. En la mayoría de los casos, las obligaciones se pagan con los bienes que deja la persona fallecida y dentro del proceso sucesorio. En Argentina, al iniciarse una sucesión, la herencia incluye tanto los bienes como las deudas del fallecido. Esto significa que préstamos, tarjetas de crédito, créditos personales, hipotecas y otras obligaciones económicas pasan a formar parte del patrimonio sucesorio. Sin embargo, existe una protección importante para los herederos: no tienen que responder con su patrimonio personal salvo en situaciones excepcionales previstas por la ley. Según explica el portal oficial Argentina.gob.ar, los acreedores pueden cobrar únicamente con los bienes heredados y hasta el límite de esos bienes. Las deudas se cancelan con el patrimonio que deja la persona fallecida. Por eso, antes de repartir una herencia, el proceso sucesorio primero debe determinar: Recién después pueden distribuirse los bienes entre los herederos. Si una persona dejó un departamento, dinero en cuentas bancarias o un vehículo, esos bienes pueden utilizarse para cancelar créditos, préstamos o deudas impositivas. Muchos préstamos y tarjetas en Argentina tienen seguros de vida asociados. En esos casos, cuando fallece el titular, el seguro puede cubrir la deuda restante y evitar que siga acumulándose. Por eso, especialistas recomiendan avisar rápidamente al banco sobre el fallecimiento y presentar la documentación correspondiente, como: Si la entidad no es notificada, algunos intereses y gastos administrativos podrían continuar acumulándose hasta que se regularice la situación. La ley argentina permite aceptar o renunciar a una herencia. Si los herederos consideran que las deudas superan ampliamente los bienes, pueden rechazarla formalmente. También existen mecanismos legales para que las obligaciones se paguen únicamente con el patrimonio heredado y no con bienes propios del heredero. Solo en casos excepcionales, como ocultar bienes de la sucesión, realizar maniobras fraudulentas o no presentar inventarios cuando corresponde, la Justicia podría extender responsabilidades personales.