El proceso de sucesión en Argentina está regulado por el Código Civil y Comercial, que establece un sistema destinado a garantizar una distribución ordenada y equitativa del patrimonio de una persona fallecida. La normativa busca evitar disputas, proteger los derechos de los herederos forzosos y dar un marco legal claro para la transmisión de bienes. Sin embargo, en la práctica, la muerte de un familiar suele abrir escenarios mucho más complejos que los previstos por la ley. Diferencias económicas, intereses contrapuestos o conflictos personales pueden transformar la sucesión en un proceso largo y, en muchos casos, desgastante. En ese contexto, conocer cómo funciona el sistema sucesorio y qué herramientas existen para resolver desacuerdos resulta clave. Porque, aunque los conflictos sean frecuentes, la ley prevé mecanismos concretos para ordenar el reparto de la herencia y destrabar situaciones cuando el consenso no aparece. El proceso sucesorio se realiza ante la justicia y comienza con la apertura del juicio en el último domicilio del fallecido. A partir de allí, se inicia un proceso que permite identificar a los herederos, relevar los bienes y distribuir el patrimonio. Los pasos a seguir son: En los casos en que no hay testamento, el juez dicta la declaratoria de herederos, mientras que en sucesiones testamentarias se valida la voluntad del causante. Luego se realiza un inventario y tasación de los bienes, paso previo a la partición y adjudicación entre los herederos. El derecho sucesorio argentino contempla dos grandes tipos de sucesión: Desde el momento del fallecimiento hasta que se concreta el reparto, los bienes permanecen en un estado denominado indivisión hereditaria. Durante este período, todos los herederos tienen derechos sobre el conjunto del patrimonio, pero no sobre bienes específicos. En ese período, pueden realizarse actos de conservación incluso sin acuerdo total. Sin embargo, para decisiones más importantes, como vender o alquilar un inmueble, se requiere el consentimiento de todos los coherederos. Incluso el uso de un bien puede generar conflictos: si uno de los herederos lo utiliza de manera exclusiva, los demás pueden reclamar una compensación económica. El reparto de los bienes depende, en primer lugar, de si la persona fallecida dejó o no testamento. En una sucesión testamentaria, la libertad para decidir sobre el destino del patrimonio no es total. El Código Civil y Comercial establece porciones legítimas que deben respetarse en favor de los herederos forzosos. En ese sentido, los descendientes tienen derecho a dos tercios de la herencia, por lo que el testador solo puede disponer libremente del tercio restante. En el caso de los ascendientes y del cónyuge, la porción legítima es de la mitad del patrimonio. Cuando no existe testamento, se aplica la sucesión intestada, en la que la ley define quiénes heredan y en qué orden. El sistema establece un orden de prioridades: El cónyuge sobreviviente tiene derechos que varían según quiénes concurran a la herencia: Uno de los puntos más conflictivos del proceso sucesorio aparece cuando los herederos no logran consensuar qué hacer con los bienes. Durante la indivisión, el desacuerdo de una sola persona puede bloquear decisiones clave, como la venta de una propiedad. Esto suele generar situaciones de estancamiento, donde los bienes no se explotan, se deterioran o generan gastos sin resolución. Cuando el conflicto persiste y el acuerdo fracasa, la ley prevé distintas alternativas: Detrás de muchos conflictos sucesorios hay una superposición de problemas: uso del inmueble, gastos, decisiones de venta o falta de rendición de cuentas. Para ordenar la situación, es clave separar cada aspecto y avanzar con una estrategia clara: En estos casos resulta fundamental respaldar cualquier reclamo con documentación: declaratoria, situación registral, impuestos, expensas, contratos, mensajes, transferencias o pruebas de uso del bien.