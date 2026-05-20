Ya es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para obligar a los inquilinos a irse de la propiedad incluso si tienen pago todo el alquiler Fuente: IA

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que una persona puede ser desalojada de la propiedad que alquila incluso si tuviera al día los pagos y no presente deudas en el contrato.

Esto, por su parte, ocurre cuando el contrato de alquiler finaliza y el inquilino en cuestión se resiste a abandonar la propiedad, permaneciendo dentro de ella.

Cuando se producen estas situaciones, el titular del inmueble puede iniciar un desalojo, mediante el cual se intima a la persona a abandonar la vivienda.

Qué es un desalojo y cómo funciona

Un desalojo, también conocido como lanzamiento judicial, es un procedimiento legal mediante el cual un juez ordena que una persona abandone un inmueble y lo restituya a su propietario legítimo.

Este mecanismo suele aplicarse cuando el ocupante no tiene autorización para permanecer en la propiedad o incumple las condiciones legales y contractuales establecidas.

Ya es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para obligar a los inquilinos a irse de la propiedad incluso si tienen pago todo el alquiler Fuente: IA

Entre las principales razones que pueden derivar en un desalojo se encuentran distintas situaciones vinculadas al uso irregular del inmueble o al incumplimiento de obligaciones por parte del ocupante.

Principales causas de un desalojo

Falta de pago: acumulación de deudas de alquiler, expensas o servicios asociados a la vivienda.

Contrato vencido: cuando el inquilino o ocupante permanece en la propiedad pese a que finalizó el acuerdo de alquiler o comodato.

Usurpación o intrusión: ingreso y ocupación ilegal de una vivienda sin autorización del propietario.

Incumplimiento del contrato: realización de actividades prohibidas, daños en el inmueble o subalquileres no autorizados.

En todos los casos, el proceso debe avanzar por vía judicial y requiere una resolución emitida por un juez competente.

Por qué puede finalizar un contrato de alquiler

Las causas que se señalan dentro del Código Civil y Comercial de la Nación que hacen a la finalización de un contrato de alquiler, se dividen entre los derechos y obligaciones que tienen los propietarios e inquilinos.

Ya es oficial: las autoridades visitarán casa por casa para obligar a los inquilinos a irse de la propiedad incluso si tienen pago todo el alquiler Fuente: IA

En el caso de los propietarios, el contrato se puede finalizar por las siguientes situaciones:

Si el inquilino modificó el destino para el que alquiló el inmueble o le dio un uso irregular.

Si el inquilino abandona el inmueble o no lo conserva de manera adecuada.

Si durante 2 períodos el inquilino no paga el alquiler.

Por cualquier otra causa que se haya establecido en el contrato.

Por su parte, los inquilinos pueden finalizarlo conforme a estas causas: