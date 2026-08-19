Es oficial | Mendoza, Río Negro y Misiones niegan el ingreso al país a todos los visitantes que posterguen la renovación de su pasaporte.

Para quienes planean viajar desde el exterior a provincias argentinas como Mendoza, Río Negro o Misiones, hay un dato que conviene revisar con anticipación: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias en las fronteras remarcan que este documento debe estar en regla al momento del ingreso, y que su vencimiento puede derivar en el rechazo de entrada.

Qué exige cada país para ingresar

En Argentina, para ingresar como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Además, distintas fuentes oficiales y consulares señalan que el plazo mínimo de vigencia exigido para ingresar a la mayoría de los países suele ser de 6 meses.

Mendoza, Río Negro y Misiones prohíben el ingreso al país a todos los visitantes que posterguen la renovación del pasaporte. IA Gemini

A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

La exigencia de un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses rige, principalmente, para los turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional. Por eso, las autoridades migratorias recomiendan verificar este requisito con tiempo, ya que un pasaporte próximo a vencer puede ser motivo suficiente para que el ingreso al país sea rechazado.

Qué pasa si se posterga la renovación del pasaporte

Cuando el pasaporte está vencido o le queda poca vigencia, el problema suele aparecer antes del viaje: las aerolíneas revisan el documento en el check-in y pueden negar el embarque para evitar sanciones en destino.

Los tres países permiten renovar el pasaporte aunque ya esté vencido, sin necesidad de justificar la demora. Aun así, conviene iniciar el trámite con tiempo, porque los turnos y la entrega pueden demorar varias semanas.

Antes de viajar conviene: