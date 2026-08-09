Argentina prohíbe la salida del país a los ciudadanos que viajen solo con este pasaporte.

La normativa migratoria argentina, gestionada por el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Alejandra Monteoliva, establece una regla clara para los argentinos que poseen doble nacionalidad. Aunque tengan un pasaporte extranjero vigente, no tienen permitido salir del país únicamente con ese documento .

La disposición oficial de la Ley de Migraciones N° 25.871, ratificada en el Decreto 366/2025, indica que todos los ciudadanos argentinos deben acreditar su identidad como tales al momento de egresar e ingresar del país, sin excepciones.

Requisitos migratorios para que los argentinos puedan ingresar y egresar del país

La Dirección Nacional de Migraciones establece que los argentinos naturalizados en otro país continúan siendo considerados argentinos a todos los efectos, a pesar de poseer un pasaporte extranjero bajo convenio de doble nacionalidad, como puede ser con Italia y España.

Por ello, al momento de salir del país, tienen la obligación de presentar documentación argentina. Esto incluye:

DNI

Libreta Cívica o de Enrolamiento

Cédula de Identidad

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La nacionalidad argentina y la conservación del DNI en un mundo multinacional

La legislación argentina, fundamentada en la Ley de Nacionalidad, estipula que la nacionalidad no se pierde a pesar de la adquisición de otra. Esto implica que, para el Estado argentino, la persona continúa siendo argentina sin importar cuántas nacionalidades posea. Así, el pasaporte extranjero no sustituye al DNI.

Adicionalmente, la Disposición 2742/2009 establece que para la salida del país se debe presentar documentación argentina vigente en la mayoría de los casos.

El principio clave de la Disposición 2742/2009 para ciudadanos argentinos

La disposición 2742/2009 establece un principio fundamental: todos los ciudadanos argentinos, incluyendo aquellos con doble nacionalidad, son considerados argentinos en controles migratorios.

Por eso, al ingresar o salir del país, es imperativo que lo hagan con la documentación argentina adecuada. Únicamente en circunstancias excepcionales, como estadías menores a 180 días en situaciones concretas, se puede contemplar otra alternativa.

El principio clave de la Disposición 2742/2009 para ciudadanos argentinos.

Qué pasa al entrar con una nacionalidad diferente

La normativa también contempla el ingreso al país con pasaporte extranjero. En estos casos, Migraciones puede sellar el documento con la leyenda “ARGENTINO”.

Sin embargo, el procedimiento mencionado no modifica la obligación al momento de salir y la exigencia de presentar documentación argentina se mantiene vigente.

Asimismo, aun cuando se haya ingresado únicamente con pasaporte extranjero, la salida del país requiere acreditar la identidad argentina con documentación válida.

Nuevas normas migratorias: evita sanciones al viajar al exterior

Las autoridades migratorias señalaron que estas medidas buscan garantizar la identidad de los ciudadanos al momento de salir y entrar al país, lo cual es fundamental para la seguridad nacional.

La implementación de esta normativa generó un importante debate en la comunidad argentina en el exterior, donde muchos ciudadanos con doble nacionalidad expresan su preocupación por las restricciones impuestas.

Asimismo, se prevé que la medida tenga un impacto en el turismo y los viajes al exterior. Los argentinos que planean salir del país deberán estar bien informados sobre esta normativa para evitar inconvenientes en su paso por los controles migratorios.

Las autoridades instan a todos los ciudadanos a llevar consigo la documentación argentina adecuada para evitar contratiempos en sus viajes.

La nueva ley también señala que los argentinos con doble nacionalidad no pueden usar el pasaporte extranjero para ingresar al país. La normativa aplica sin excepción para todos los ciudadanos.El Ministerio de Seguridad realizó una campaña informativa sobre estas nuevas regulaciones. Se busca garantizar el cumplimiento y aclarar dudas entre los ciudadanos y la comunidad migrante.