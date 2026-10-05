La naturalización es la vía por la cual un residente permanente puede obtener la ciudadanía estadounidense, y su punto de partida es el Formulario N-400. A continuación, los requisitos para solicitarla, el costo del trámite, las características del examen y las etapas que componen el proceso.
Qué es el Formulario N-400
El Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) es el documento con el que un residente permanente (titular de la green card) solicita convertirse en ciudadano de Estados Unidos. Se presenta ante USCIS, en línea o en papel, y es el inicio formal del proceso de naturalización.
Cuánto cuesta
La tarifa del N-400 depende de cómo se presente:
- USD 710 si se tramita en línea
- USD 760 si se presenta en papel
Existe además una tarifa reducida (USD 380) para quienes cumplen ciertos requisitos de ingresos, y exenciones para casos como el de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Los principales requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense
Para solicitar la ciudadanía, en general hay que cumplir con:
- Ser residente permanente y tener 18 años o más
- Haber vivido como residente permanente al menos 5 años (o 3 años si se está casado/a con un ciudadano estadounidense y se cumplen las condiciones)
- Cumplir con la residencia continua y la presencia física en el país (en general, haber estado presente la mitad del período exigido)
- Haber vivido al menos 3 meses en el estado o distrito donde se presenta la solicitud
- Demostrar buen carácter moral
- Aprobar un examen de inglés y uno de educación cívica
El examen: inglés y educación cívica
El examen tiene dos partes:
- Inglés: se evalúa la capacidad de hablar, leer y escribir en inglés básico
- Educación cívica (civics): preguntas sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos
Para las solicitudes presentadas a partir del 20 de octubre de 2025, rige la versión 2025 del examen cívico: se estudia un total de 128 preguntas, de las cuales el oficial hace 20 durante la entrevista, y hay que responder 12 correctamente para aprobar.
Quienes presentaron su solicitud antes de esa fecha siguen rindiendo la versión anterior (2008): 100 preguntas de estudio, 10 en la entrevista y 6 correctas para aprobar. Lo que define qué examen rinde cada persona es la fecha de presentación del N-400, no la de la entrevista. Además, existen excepciones por edad y por tiempo de residencia (como la regla conocida como “65/20”) y exenciones por determinadas condiciones.
Los pasos del proceso
A grandes rasgos, el camino de la naturalización incluye:
- Confirmar que se cumplen los requisitos
- Reunir la documentación de respaldo
- Presentar el Formulario N-400 (en línea o por correo) y pagar la tarifa
- Recibir el aviso de recibo
- Asistir a la cita de datos biométricos (foto, huellas y firma)
- Concurrir a la entrevista, donde se toman los exámenes de inglés y educación cívica
- Recibir la decisión sobre la solicitud
- Si se aprueba, participar de la ceremonia de juramento, el momento en que se obtiene oficialmente la ciudadanía
El tiempo total varía según la oficina, pero suele ubicarse en el rango de varios meses hasta alrededor de un año.