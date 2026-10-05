La naturalización es la vía por la cual un residente permanente puede obtener la ciudadanía estadounidense, y su punto de partida es el Formulario N-400. A continuación, los requisitos para solicitarla, el costo del trámite, las características del examen y las etapas que componen el proceso.

Qué es el Formulario N-400

El Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización) es el documento con el que un residente permanente (titular de la green card) solicita convertirse en ciudadano de Estados Unidos. Se presenta ante USCIS, en línea o en papel, y es el inicio formal del proceso de naturalización.

Cuánto cuesta

La tarifa del N-400 depende de cómo se presente:

USD 710 si se tramita en línea

USD 760 si se presenta en papel

Existe además una tarifa reducida (USD 380) para quienes cumplen ciertos requisitos de ingresos, y exenciones para casos como el de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El tiempo total del proceso varía según la oficina, pero suele ubicarse en el rango de varios meses hasta alrededor de un año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los principales requisitos para obtener la ciudadanía estadounidense

Para solicitar la ciudadanía, en general hay que cumplir con:

Ser residente permanente y tener 18 años o más

Haber vivido como residente permanente al menos 5 años (o 3 años si se está casado/a con un ciudadano estadounidense y se cumplen las condiciones)

Cumplir con la residencia continua y la presencia física en el país (en general, haber estado presente la mitad del período exigido)

Haber vivido al menos 3 meses en el estado o distrito donde se presenta la solicitud

Demostrar buen carácter moral

Aprobar un examen de inglés y uno de educación cívica

El examen: inglés y educación cívica

El examen tiene dos partes:

Inglés: se evalúa la capacidad de hablar, leer y escribir en inglés básico

Educación cívica (civics): preguntas sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos

Para las solicitudes presentadas a partir del 20 de octubre de 2025, rige la versión 2025 del examen cívico: se estudia un total de 128 preguntas, de las cuales el oficial hace 20 durante la entrevista, y hay que responder 12 correctamente para aprobar.

Quienes presentaron su solicitud antes de esa fecha siguen rindiendo la versión anterior (2008): 100 preguntas de estudio, 10 en la entrevista y 6 correctas para aprobar. Lo que define qué examen rinde cada persona es la fecha de presentación del N-400, no la de la entrevista. Además, existen excepciones por edad y por tiempo de residencia (como la regla conocida como “65/20”) y exenciones por determinadas condiciones.

Los pasos del proceso

A grandes rasgos, el camino de la naturalización incluye:

Confirmar que se cumplen los requisitos Reunir la documentación de respaldo Presentar el Formulario N-400 (en línea o por correo) y pagar la tarifa Recibir el aviso de recibo Asistir a la cita de datos biométricos (foto, huellas y firma) Concurrir a la entrevista, donde se toman los exámenes de inglés y educación cívica Recibir la decisión sobre la solicitud Si se aprueba, participar de la ceremonia de juramento, el momento en que se obtiene oficialmente la ciudadanía

El tiempo total varía según la oficina, pero suele ubicarse en el rango de varios meses hasta alrededor de un año.