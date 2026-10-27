La Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la provincia de Buenos Aires establece una serie de requisitos que los conductores deben cumplir para circular con sus autos en condiciones seguras.

Sin embargo, hay un detalle relacionado con los vidrios que puede provocar el rechazo de la inspección, incluso cuando el vehículo tiene los frenos, las luces y los neumáticos en perfecto estado.

Los vidrios espejados son motivo de rechazo de la VTV

Según la información oficial de la VTV bonaerense, los vidrios espejados son motivo de rechazo de la verificación, independientemente de que el automóvil se encuentre en buenas condiciones mecánicas.

Vehículo con los vidrios espejados. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Esta medida impide aprobar la inspección técnica y aquellos conductores que tengan los vidrios en dichas condiciones, serán rechazados en la Verificación Técnica Vehicular.

Ahora bien, la normativa distingue entre los vidrios espejados y los polarizados. En el caso de estos últimos, la VTV informa que están prohibidos por ley, pero su presencia no constituye un motivo de rechazo durante la inspección, con excepción del parabrisas. En esas situaciones, se registra una observación.

De todas maneras, aprobar la VTV con vidrios polarizados no exime, por ejemplo, al conductor de recibir una multa durante un control de tránsito en la vía pública.

Qué se revisa en la VTV en la provincia de Buenos Aires

La inspección técnica evalúa distintos componentes del vehículo para comprobar que se encuentre en condiciones seguras de circulación.

Oblea de la VTV de PBA. Archivo

Entre los principales elementos controlados se encuentran:

Frenos: funcionamiento y capacidad de frenado.

Luces: estado y funcionamiento del sistema de iluminación.

Neumáticos: condiciones de uso y seguridad.

Suspensión: estado de los componentes.

Emisión de gases: control de los niveles contaminantes.

Bocina y estado general: funcionamiento y condiciones del vehículo.

Qué pasa si la VTV queda rechazada y cuánto tiempo hay para volver

Si el vehículo resulta rechazado o condicional, el propietario debe solucionar los defectos detectados y regresar a la misma planta verificadora dentro del plazo establecido para completar el trámite sin pagar nuevamente.

La información oficial indica que existe un plazo de 60 días corridos para realizar las reparaciones y volver a verificar el vehículo sin abonar otra tarifa.

Si el conductor supera ese período, deberá pagar el costo completo y realizar nuevamente la verificación, con los arreglos correspondientes.