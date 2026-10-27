La Verificación Técnica Vehicular (VTV) presentó una actualización en la tarifa para la provincia de Buenos Aires, la cual entró en vigencia el 15 de octubre de 2026.

El Ministerio de Transporte bonaerense estableció un aumento del 17,56% mediante la Resolución 361/2026, que actualizó los importes que deben pagar los conductores para realizar la inspección obligatoria.

El incremento, por su parte, alcanza a distintas categorías de vehículos, desde autos particulares y motocicletas hasta remolques, semirremolques y acoplados.

Cuánto cuesta hacer la VTV en Buenos Aires con el nuevo aumento

Con la actualización tarifaria, la verificación para vehículos particulares de hasta 2.500 kilos pasó de $97.057,65 a $ 114.105,99.

Asimismo, para los vehículos particulares que superan ese peso, el importe actualizado asciende a $ 205.390,78.

Oblea de la VTV de la provincia de Buenos Aires en el parabrisas. Archivo

Los nuevos valores varían según el tipo de vehículo y sus características. El cuadro tarifario vigente desde el 15 de octubre establece los siguientes montos:

Motocicletas de 50 a 200 centímetros cúbicos: $45.642,40.

Motocicletas de más de 200 y hasta 600 cc: $68.463,59.

Motocicletas de más de 600 cc: $91.284,79.

Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kilos: $68.463,59.

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2.500 kilos: $102.695,39.

De esta manera, el importe que debe abonar cada conductor depende de la categoría en la que se encuentre su vehículo.

Qué establece la Resolución 361/2026 sobre el precio de la VTV

La Resolución 361/2026 del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso el incremento del 17,56% y fijó los nuevos importes de la verificación.

La actualización modifica el costo del trámite obligatorio que permite controlar las condiciones de seguridad de los vehículos que circulan por las calles y rutas bonaerenses.

Por eso, quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular obligatoria, deben tener en cuenta los montos vigentes al momento de solicitar el turno y efectuar el pago.

Quiénes pueden acceder a descuentos o a la exención de la VTV

En la provincia de Buenos Aires existen beneficios para determinados conductores y vehículos. Las personas con discapacidad pueden acceder a la exención total del pago, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Además, los jubilados y pensionados que reúnan las condiciones previstas pueden obtener una bonificación del 50% . El mismo porcentaje se contempla para vehículos con más de 20 años de antigüedad y unidades destinadas a taxis, remises o transporte escolar, según los requisitos aplicables a cada categoría.

En tanto, antes de solicitar el turno, es recomendable consultar la documentación necesaria para acreditar el beneficio y verificar las condiciones de acceso en los canales oficiales de la VTV bonaerense.