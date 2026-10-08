Cuando se realiza la Verificación Técnica Vehicular, los talleres y plantas habilitadas se encargan de revisar diferentes aspectos de los vehículos y su funcionamiento. El objetivo primordial es garantizar la seguridad y asegurar que todos los componentes funcionen correctamente.

Sin embargo, en determinados casos la VTV puede quedar desaprobada por desperfectos mecánicos y es importante saber qué hacer y cuáles son las causas más comunes por las que esto puede suceder.

Por qué puede ser rechazada la VTV

Para entender las causas por las que la Verificación Técnica Vehicular puede ser rechazada , primeramente, hay que saber cuáles son los aspectos que se controlan en la revisión.

En la VTV se controlan:

Emisión de gases.

Emisión de ruidos.

Sistema de dirección y tren delantero.

Sistema de frenos.

Sistema de suspensión.

Chasis.

Neumáticos.

Llantas.

Luces.

Seguridad y emergencia.

Documentación del vehículo.

Con estos parámetros, es válido destacar que la VTV puede quedar desaprobada si se detectan fallas en alguno de estos elementos.

La VTV es obligatoria. IA Gemini

Por ejemplo, si hay inconvenientes en el sistema de dirección y tren delantero, la verificación no es aprobada.

Del mismo modo, si en el sistema de suspensión hay fallas en los amortiguadores, tampoco se aprobará.

Esto se replica, también, en las luces ya que, si hay focos quemados o faltantes, no se confirmará la aprobación.

Qué pasa cuando la VTV es rechazada

Si un vehículo no aprueba la verificación técnica, el titular tendrá un plazo de 60 días hábiles para solucionar los desperfectos indicados y volver a presentarse en la misma planta.

Dentro de ese período, deberá concurrir con turno para realizar la reverificación, que será gratuita y no requerirá abonar nuevamente el trámite.

La VTV puede ser rechazada y se debe hacer el trámite nuevamente.

En caso de que el propietario pueda solucionar las fallas detectadas el mismo día de la verificación, tendrá la posibilidad de regresar a la misma planta para realizar una nueva inspección durante esa jornada. En este caso, se podrá hacer sin turno previo y sin pagar nuevamente la tarifa correspondiente a la verificación técnica.

Por otro lado, si transcurren los 60 días hábiles sin completar las reparaciones solicitadas, el beneficio de la reverificación gratuita quedará sin efecto.

Para volver a realizar el trámite, el usuario deberá abonar nuevamente la tarifa completa y efectuar una nueva verificación técnica del vehículo.