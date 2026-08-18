El Gobierno pagará $300.000 durante un año a los trabajadores que completen este formulario. Foto El Cronista.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una Prestación por Desempleo destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo bajo determinadas circunstancias previstas por la legislación laboral.

El beneficio funciona como un respaldo económico temporal para quienes quedaron sin trabajo por motivos ajenos a su voluntad, como un despido sin causa, la finalización de un contrato o determinadas situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.

Además de brindar una ayuda económica durante el período de desempleo, la prestación busca acompañar al trabajador mientras intenta reincorporarse al mercado laboral.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

Para solicitar este beneficio es necesario reunir una serie de condiciones que dependen del tipo de empleo que tenía la persona antes de quedar desempleada.

Los trabajadores permanentes deben demostrar un mínimo de 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años anteriores al momento del despido o de la finalización del vínculo laboral.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, los requisitos son diferentes: deben acreditar haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos 3 años y más de 90 días en el año previo a la finalización de la relación laboral.

La cantidad de cuotas que puede recibir cada beneficiario varía según los meses trabajados y los aportes realizados durante los tres años anteriores a la solicitud. El período de cobro puede extenderse entre 2 y 12 cuotas y, para las personas mayores de 45 años, se contemplan 6 meses adicionales.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo

El monto de la Prestación por Desempleo se determina inicialmente tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los últimos seis meses de actividad.

Sin embargo, el beneficio cuenta con límites establecidos por ANSES. Desde el 1° de agosto de 2026, el importe mensual no puede ser inferior a $188.300 ni superar los $376.600.

La cantidad de dinero que finalmente recibe cada beneficiario y la duración del beneficio dependen de los meses trabajados y de los aportes registrados durante los tres años anteriores a la desvinculación.

En total, la Prestación por Desempleo puede otorgarse durante entre 2 y 12 cuotas, de acuerdo con el historial laboral del solicitante. De esta manera, quienes reúnan las condiciones necesarias pueden acceder a un respaldo económico durante varios meses mientras buscan un nuevo empleo.

Cómo se cobra la prestación de ANSES

Una vez otorgado el beneficio, ANSES puede gestionar la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social a nombre del titular en una entidad bancaria, destinada a recibir los pagos correspondientes.

El beneficiario puede retirar el dinero en la sucursal asignada y acceder a una tarjeta de débito para operar mediante cajeros automáticos.

Si la persona ya cuenta con una cuenta bancaria en la que recibe otra prestación de ANSES, los pagos pueden acreditarse allí. Quienes tengan una cuenta bancaria personal también pueden consultar con su entidad para solicitar su conversión en una Cuenta de la Seguridad Social.

La Prestación por Desempleo, además, puede percibirse junto con determinadas asignaciones familiares, entre ellas la asignación prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por nacimiento o adopción, la Ayuda Escolar Anual y la asignación por matrimonio.

Cómo se cobra la prestación de ANSES. Fuente: Shutterstock Andrzej Rostek

Qué documentación se necesita según el motivo del despido

La documentación que debe presentar el trabajador depende de la causa por la que terminó la relación laboral.

Despido sin justa causa: telegrama o carta documento que comunique el despido, o una nota de despido firmada y certificada por el empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: puede requerirse documentación emitida por el síndico, una sentencia de quiebra autenticada, el telegrama mediante el cual se notificó el cese o una copia de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

Extinción del contrato por decisión del trabajador ante una causa justa: se deben presentar los telegramas de intimación y de desvinculación enviados por el trabajador.

Finalización de un contrato a plazo fijo: corresponde presentar una copia del contrato de trabajo que haya llegado a su vencimiento.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: se solicita una copia certificada del acta de defunción.

Enfermedad o accidente al momento del cese laboral: cuando corresponda, se debe presentar un certificado médico que acredite la aptitud para desempeñar un puesto acorde con la situación del trabajador.

Además de la documentación específica de cada situación, para comenzar la gestión se debe presentar DNI, original y copia, junto con la documentación que permita acreditar la situación de desempleo.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede iniciarse de manera online o presencial.

Para hacerlo por internet, el trabajador debe ingresar a Atención Virtual de ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no tengan una clave pueden generarla para acceder al sistema.

También existe la posibilidad de realizar la gestión personalmente en una oficina de ANSES. En ese caso, es necesario solicitar un turno previamente y concurrir con el DNI y la documentación correspondiente.

Es importante iniciar el trámite con la documentación que acredite correctamente la finalización de la relación laboral, ya que los requisitos y comprobantes pueden variar de acuerdo con la causa por la que se produjo la desvinculación.