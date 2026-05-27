Ébola en Argentina: alerta por la llegada de barcos provenientes de zonas de riesgo de África.

En esta noticia Por qué preocupa la potencial llegada de ébola a Argentina

Las alarmas por la posibilidad del desembarco de ébola en Argentina causó preocupación este miércoles. Algunas embarcaciones provenientes de zonas de riesgo y con destino a Argentina fueron detectadas y se activaron de inmediato los protocolos para “resguardar la salud de la población”.

Según informó la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a través de un comunicado en sus redes sociales: “Ante el brote de ébola en África y en el marco del trabajo coordinado con organismos que integran la Comunidad de Inteligencia Nacional y el Ministerio de Salud, se detectaron embarcaciones provenientes de zonas de riesgo con destino a la Argentina”.

“La identificación de estos movimientos, a partir de información recibida por la SIDE, permitió adoptar de manera oportuna las medidas preventivas necesarias para resguardar la salud de la población”, añadió en el escrito según recogió la Agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, detalló: “Gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública”.

El comunicado oficial que informó la situación con las embarcaciones (Fuente: SIDE). Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Por qué preocupa la potencial llegada de ébola a Argentina

El ébola es una enfermedad infecciosa grave, transmitida por contacto directo con fluidos corporales de personas sintomáticas y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad promedio oscila entre 50% y 60%.

En tanto, el foco de las preocupaciones radica en que no existen vacunas ni terapias aprobadas para la cepa Bundibugyo, lo que podría incrementar el riesgo de expansión en zonas con recursos sanitarios limitados.