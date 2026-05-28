Fabricaciones Militares: Milei prepara una concesión multimillonaria antes del año electoral
El Ejecutivo anunciaría en los próximos días un concurso para otorgar por hasta 30 años el manejo de Fabricaciones Militares. Empresas extranjeras, el RIGI y una inversión de U$S 500 millones, en el centro de la polémica.
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