Fabricaciones Militares es una de las joyas de la Defensa argentina y una de las sociedades del Estado que Javier Milei transformó en Sociedad Anónima en el 2024. Si bien se especuló mucho quienes serían sus inversores, la respuesta a esa pregunta está por llegar a su fin y se abrirá un concurso de empresas para privatizar por varias décadas el organismo .

La empresa tiene como presidente desde febrero a Pablo Glöggler, exCEO de la reconocida Bodegas Bianchi que viene de dar un paso al costado en medio de una reestructuración.

Hace unos días, a través de las redes sociales, la entidad anunció con bombos y platillos la “vuelta de Fabricaciones Militares”. “La empresa reabre líneas de producción para abastecer a la Defensa Nacional”, aseguraron.

🇦🇷 | Vuelve Fabricaciones Militares: la empresa reabre líneas de producción para abastecer a la Defensa Nacional 💪🇦🇷



Tras décadas de abandono, el Gobierno argentino informó la reactivación de líneas productivas de Fabricaciones Militares con el objetivo de abastecer nuevamente… pic.twitter.com/QxIgOZiRY5 — Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) May 27, 2026

“Tras décadas de abandono, el Gobierno argentino informó la reactivación de líneas productivas de Fabricaciones Militares con el objetivo de abastecer nuevamente a la Defensa Nacional”, repostearon desde la cuenta oficial de la empresa.

El trasfondo: la Unión Transitoria de Empresa

“Van a anunciar un concurso de empresas, un convenio asociativo que podría durar 30 años”, contó una voz gremial interna de la empresa en diálogo con El Cronista.

En este sentido, fuentes calificadas aseguraron a este medio que se anunciará dicho llamado a las empresas del sector para otorgar una concesión que podría durar varias décadas y por la que se pedirá 500 millones de dólares.

Fuentes oficiales de la empresa confirmaron en diálogo con El Cronista que la empresa efectivamente buscará una concesión de 10 a 30 años.

“ Están sujetos a las propuestas que presenten ya que es un concurso ”, informaron voces calificadas de la dirección de la empresa a El Cronista.

Sin embargo, descartaron que haya un monto proyectado. “Hay que ver cada propuesta técnica, especificaciones y hay que ser muy cuidadosos al hablar ya que es un concurso en donde todos los pasos del mismo deben evaluarse”, aseguraron, pero aclararon que muchas de estas decisiones están en manos del Ministerio de Defensa.

La fecha oficial es el 31 de mayo, pero al ser domingo, sostuvieron que es posible que salga publicado “la primera quincena de junio”.

Esa concesión podría entrar en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y quién obtenga la misma tendrá seguridad jurídica inamovible. Esa posibilidad está en manos del Ministerio de Defensa y voces oficiales de la empresa aseguraron que “recién están interiorizándose al respecto.

Según indican voces sindicales, cuando la empresa era Sociedad del Estado tuvieron convenios con Bolivia, con el Ejército Argentino e incluso un emprendimiento minero en San Juan.

Pero, luego de la elección libertaria, la empresa perdió sistemáticamente todos los procesos licitatorios contra sus competidores e incluso empezó a desprenderse de activos.

La empresa tenía un Centro de Servicios Mineros con una planta de fabricación de explosivos para minería, especialmente explosivos tipo Sipolex y servicios de voladura para explotaciones mineras de la región.

La Fábrica Militar San José de Jáchal se creó en 2014 y tenía por objetivo aprovechar el crecimiento de la minería en San Juan y convertirse en un proveedor regional.

Sin embargo, el establecimiento cerró en 2024 tras el despido de decenas de trabajadores y posteriormente sus bienes fueron rematados. Luego, el predio fue cedido a la empresa THOR Tecnología Minera S.A. para reconvertirlo en un polo industrial y de servicios mineros.

“Lo de la reactivación es una mentira, están haciendo esto para que una empresa ponga 500 millones de dólares y se queden”, afirmó una fuente calificada gremial a este medio.

Los trabajadores de Fabricaciones Militares se encuentran bajo el convenio de los trabajadores del Estado, y están en la incertidumbre de qué puede pasar con este nuevo modelo . Para seguir despidiendo personal, deberían abrir retiros voluntarios

Qué empresas y que país está interesado

En el 2024 se habló mucho de la posibilidad de inversión de una empresa de origen checo con capitales estadounidenses, bajo el nombre de CSG Defense y al mando de Michel Strnad.

“ Se cayó , van a largar un nuevo convenio, ellos pedían una concesión por 30 años”, explicaron a El Cronista.

Desde el gremio especulan que la caída de la rentabilidad de la empresa, producto de la falta de licitaciones ganadas y de competencia en el marcado, facilite al inversor que decida quedarse con el manejo de la compañía.

Vagón cerealero producido por Fabricaciones Militares

Entre las empresas apuntadas podrían estar GAM y Oshkosh Defense.

“Antes vendíamos 40 mil chalecos, eso cotizaba la empresa, en este caso no ganas licitación, la empresa no funciona en el mercado y se desvaloriza. Nos van a comprar por dos pesos”, expresaron.

En este sentido, el anuncio estaría listo en breve y la idea sería que para diciembre la empresa comience a funcionar bajo este formato, antes de las elecciones.

Voces calificadas incluso aseguraron que el embajador de Ucrania estuvo en los predios de Fabricaciones Militares. Desde el gremio especulan con que la empresa buscaría exportar material a dicho país.