El Gobierno nacional oficializó en las últimas horas una resolución que ratificó cambios en una inversión estratégica para las Fuerzas Armadas. La norma aprobó una adenda al contrato entre el Ejército Argentino y la compañía IMPSA S.A. para la modernización de 71 torres de vehículos de combate. El cambio fue publicado este jueves en el Boletín Oficial a través de la Resolución 322/2026 y responde a un pedido de la empresa a raíz de readecuar las condiciones contractuales por “razones de índole técnica, productiva y macroeconómica”, que afectaron el ritmo de ejecución y los costos de producción inicialmente previstos. La adenda, rubricada por las partes a fines del 2025, introdujo algunos cambios a los fines de readecuar las condiciones contractuales para la finalización de las torres del TAM 2C-A2. El texto oficial estableció así nuevos precios, cronogramas de entregas y de pagos por la intervención. La norma que incluye la firma del ministro de Defensa, Carlos Presti detalla en un anexo el estado de cumplimiento del contrato y las modificaciones previstas. Señala que, para el 30 de diciembre del 2025, IMPSA S.A. había entregado al Ejército Argentino un total de 20 torres correspondientes al TAM 2C-A2. Esto deja un saldo de 51 unidades restantes, cuya entrega ha sido reprogramada bajo los nuevos términos acordados. La Comisión Evaluadora de Contrataciones y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ejército tomaron intervención previa. Y ambos organismos confirmaron que no existen objeciones legales para los cambios determinados. El decreto argumentó que “el marco normativo vigente contempla la posibilidad de disponer la extensión del plazo de cumplimiento de la prestación” ante causas justificadas. Al respecto, las autoridades determinaron que “las necesidades de la jurisdicción” admiten que la prestación se complete fuera del término original. Respecto los plazos de entrega por las torres de TAM 2C-A2, los mismos se establecieron en el siguiente orden: La adenda establece que el Ejército Argentino se compromete a cancelar los pagos los días 10 de marzo del 2026, 2027 y 2028. Los montos ascienden a la suma de u$s 2.668.820, u$s 2.426.200 y u$s 2.426.200, respectivamente. Del anexo también se desprende que IMPSA S.A. solicitó la adecuación de la matriz de costos debido a “la brecha generada por las variaciones macroeconómicas entre los precios originales y los costos actuales”, lo que determinó la necesidad de “adecuar la matriz de costos para garantizar la continuidad productiva”. El precio de cada torre pendiente de pago se acordó en la suma de u$s 242.620, llevando a un total de u$s 7.521.220 (IVA incluido). Vale recordar que el contrato original por la intervención de las torres del TAM 2C-A2 se había acordado en la suma de u$s 14.496.541, por lo que el nuevo precio implica un incremento de u$s 1.600.098.