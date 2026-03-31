Los lentes constituyen una herramienta esencial para millones de personas, pero el uso cotidiano, la acumulación de polvo y la limpieza inadecuada provocan que los cristales se deterioren con el tiempo. Estos deterioros no solo impactan la apariencia, sino que también comprometen la calidad visual. Por esta razón, expertos en óptica ofrecen un truco sencillo que contribuye a mejorar el estado de las gafas sin necesidad de utilizar productos onerosos. Para una limpieza segura y efectiva, los expertos sugieren: Los rayones en el cristal de los lentes se generan, en la mayoría de los casos, por diversas causas: En este sentido, y a pesar de que los tratamientos antirreflejo y endurecidos disminuyen el riesgo, ningún lente es completamente inmune al desgaste. Por tal motivo, la limpieza adecuada resulta fundamental para prevenir daños mayores. Se considera que el vinagre, el limón o los limpiadores abrasivos son eficaces, sin embargo, estos productos pueden dañar el recubrimiento y agravar los rayones. Además, no se aconseja el uso de jabón común, dado que deja residuos que provocan reflejos molestos. Es fundamental optar por métodos de limpieza que no comprometan la integridad de las superficies. La elección de productos adecuados es esencial para mantener el estado óptimo de los materiales. Los expertos recomiendan revisar las gafas regularmente para detectar daños. Un mantenimiento adecuado prolonga la vida útil y mejora la experiencia visual de los usuarios. Además, es importante almacenar las gafas en estuches rígidos. Esto protege los cristales de golpes y evita que se rayen al estar en contacto con otros objetos.