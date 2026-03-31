Según se pudo saber, anunciaron un refuerzo a nivel nacional de los controles de tránsito con un esquema más estricto y presencia activa en calles y rutas. La medida busca reducir siniestros viales y corregir faltas habituales que, según las autoridades, siguen presentes en miles de vehículos que circulan a diario. El nuevo enfoque apunta a inspecciones auto por auto, con operativos móviles que revisan el cumplimiento de normas básicas de seguridad. El objetivo oficial es doble: prevenir incidentes y generar mayor conciencia entre los conductores sobre la importancia de circular en regla. Según lo establece la Ley 24.449 de Tránsito, que detalla el Ministerio de Justicia en la web oficial argentina.gob.ar, es obligatorio llevar un matafuego y balizas portátiles como parte del equipamiento de seguridad del auto. El matafuego tiene que estar cargado y contar con la oblea de verificación al día. Además, debe ubicarse en un lugar accesible, pero que no represente un riesgo para quienes viajan. En caso de accidente, su presencia es clave. Para autos de hasta seis asientos, debe cumplir con las siguientes condiciones: Uno de los ejes del plan es la exigencia del matafuegos dentro del habitáculo. Los inspectores controlan que el equipo esté vigente, con carga adecuada y colocado en un lugar accesible. La ausencia del extinguidor, su vencimiento o su mal estado habilita la aplicación de multas durante los controles. Desde el área de Seguridad Vial explicaron que el matafuegos cumple un rol clave ante incendios de motor, cortocircuitos o fallas eléctricas. Un uso rápido puede evitar que el fuego se propague y reducir riesgos para los ocupantes y daños materiales. Por ese motivo, recomiendan revisar de forma periódica la fecha de vencimiento, el estado del manómetro y la correcta sujeción del equipo. También sugieren evitar ubicaciones que dificulten una salida rápida del vehículo en una situación de emergencia. Además del matafuegos, los operativos incluyen un chequeo completo de los requisitos obligatorios para circular. Entre los puntos que más se controlan figuran: En muchos puestos, el control se realiza de forma integral para detectar irregularidades que suelen pasar desapercibidas en la rutina diaria. Cuando los inspectores detectan una falta, labran el acta correspondiente en el momento. Las sanciones por incumplir las normas varían según la jurisdicción y la gravedad de la infracción. En algunos casos, la multa económica se acompaña con la retención del vehículo hasta que el conductor regularice la situación. Las autoridades aclararon que el énfasis está puesto en la prevención, pero remarcaron que los controles serán exhaustivos. El objetivo es desalentar conductas de riesgo y reforzar la idea de que la seguridad vial depende del cumplimiento de reglas básicas. En zonas urbanas y accesos a grandes ciudades, los operativos se intensifican en horarios pico. En rutas, el foco está en viajes de media y larga distancia, donde una falla mecánica o la falta de elementos de seguridad puede tener consecuencias graves. Desde el Gobierno sostienen que muchos incidentes cotidianos se originan en descuidos evitables. Un matafuegos vencido, luces que no funcionan o la falta de balizas pueden agravar una situación que, de otro modo, tendría una resolución rápida. Por eso, insisten en que mantener el vehículo en condiciones no solo evita sanciones, sino que puede marcar la diferencia en un momento crítico. También recomiendan realizar mantenimientos en talleres habilitados y conservar toda la documentación actualizada. Para circular sin inconvenientes y pasar los controles sin problemas, los especialistas aconsejan: