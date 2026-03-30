Cada vez más, los autos nuevos necesitan utilizar un combustible de mayor octanaje para poder funcionar, según indican los mecánicos y las propias marcas de vehículos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la nafta premium y la súper según los expertos? ¿Estás gastando demás o usás la correcta? En medio de la suba del 20% del precio de la nafta por el Conflicto en Medio Oriente y la situación en el Estrecho de Ormuz, buscamos la explicación de los expertos. La cuenta especializada De Motores indicó que no es por puro capricho que un automóvil lleve una u otra gasolina, sino que realmente son distintas y tienen efectos tiene en el motor del auto y en su rendimiento en el día a día. La cuestión no sólo está en los aditivos y detergentes que usa cada una, que puede variar el rendimiento, sino también en el octanaje, es decir, la capacidad que tiene el combustible en resistir a la detonación prematura dentro del motor, también llamado efecto pistoneo. Toda la justificación de por qué usar premium o súper está en la compresión del motor y del buen proceso de combustión. La nafta súper tiene aproximadamente uno 95 octanos o 95 RON (Research Octane Number, por sus siglas en inglés), mientras que la premium o de grado 3 suele llevar unos 98 octanos o 98 RON. Las gasolinas de mayor octanaje tienen más capacidad de resistir mayores temperaturas y mecanismos de compresión durante el proceso de combustión, lo que hace que no sucedan esas pequeñas detonaciones que afectan el buen funcionamiento de los pistones. Son pequeñas explosiones prematuras que ocurren en el motor cuando se utiliza un combustible de octanaje bajo y que, con el tiempo, pueden dañar el sistema de combustión de un automóvil. Generalmente, los manuales de cada vehículo detalla cuál es el tipo de combustible que necesita cada auto. La mayoría de los autos nuevos indican que la nafta a utilizar debe ser de grado 2 o de 95 RON. Por lo tanto, la mayoría de los coches, como mínimo, deberían cargar nafta con 95 octanos para arriba, a menos que sea un auto deportivo que necesite un octanaje mayor para funcionar. De esta manera, sería un mito decir que todos los autos nuevos necesitan gasolina de 98 octanos para funcionar, ya que el piso es de 95, según recomienda la Secretaría de Energía de la Nación. En conclusión, es importante que cada conductor verifique qué tipo de nafta le aconseja el manual del auto meterle mínimamente al auto. No olvides que, si te equivocaste de octanaje no pasa nada, el motor sólo podría verse en riesgo si le cargás varias veces y durante mucho tiempo el tipo de octanaje erróneo.