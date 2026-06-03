Estados Unidos comenzó a anular documentos de viaje a quienes superan los umbrales legales de mora en manutención infantil. Foto: ChatGPT.

Las autoridades de Estados Unidos decidieron revocar los pasaportes de todos los ciudadanos que tengan deudas de manutención infantil superiores a u$s 2500 para presionar a quienes incumplen sus obligaciones alimentarias.

El Departamento de Estado y la Oficina de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ejecutan esta política en coordinación con las agencias estatales. Aunque al principio arrancó con las personas que debían más de u$s 100.000, luego se bajó ese umbral a u$s 75.000 hasta llegar progresivamente a u$s 2500.

Atención: qué ocurre en Estados Unidos con los pasaportes revocados

La posibilidad de perder el pasaporte por deudas de manutención infantil no es una medida nueva en Estados Unidos. La normativa tiene respaldo legal desde 1996, a través del artículo 652(k) del Código de los Estados Unidos y de la sección 22 CFR 51.60 del Código de Regulaciones Federales. Más tarde, la Ley de Reducción del Déficit de 2005 redujo el monto mínimo de deuda exigido para aplicar la sanción: pasó de u$s 5.000 a u$s 2.500.

Cualquier persona que acumule una deuda certificada superior a ese monto ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) puede quedar impedida de obtener o conservar su pasaporte estadounidense.

Ya no solo rechazan solicitudes: ahora también pueden anular pasaportes vigentes

El Departamento de Estado anunció en mayo de 2026 un cambio importante en la aplicación de esta política. Hasta entonces, la restricción se limitaba principalmente a impedir la emisión o renovación del documento. Sin embargo, con la nueva modalidad, las autoridades también pueden revocar pasaportes que ya se encuentran vigentes.

Según informó el organismo en su sitio oficial, a las personas que adeuden más de u$s 2.500 en manutención infantil se les cancelará el pasaporte si figuran en el registro federal de deudores alimentarios.

A las personas que adeuden más de u$s 2.500 en manutención infantil se les cancelará el pasaporte si figuran en el registro federal de deudores alimentarios. (Representación creada con IA) ChatGPT

Cómo es el proceso para revocar un pasaporte

El mecanismo comienza cuando una agencia estatal de manutención infantil detecta que una persona supera el umbral de deuda establecido por la ley. Esa información es enviada al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que certifica el caso y lo comunica al Departamento de Estado.

A partir de ese momento, las autoridades pueden bloquear una nueva solicitud de pasaporte, impedir una renovación o incluso invalidar un documento que ya había sido emitido. La notificación se envía al titular mediante correo electrónico o postal.

Mientras el proceso está en curso, el pasaporte deja de ser válido para realizar viajes internacionales. Incluso si la deuda es cancelada, la actualización de los registros federales puede demorar entre dos y tres semanas, por lo que la rehabilitación del documento no es inmediata.

Quiénes pueden verse afectados

La medida alcanza a padres o madres no custodios que registren atrasos superiores a u$s 2500 en sus obligaciones alimentarias. La política se aplica tanto a residentes dentro de Estados Unidos como a ciudadanos que se encuentren viviendo en el exterior.

Las autoridades federales comenzaron a implementar la nueva etapa de manera gradual, priorizando inicialmente los casos con deudas más elevadas. Posteriormente, el alcance se fue ampliando hasta abarcar a todos los contribuyentes que superen el límite mínimo establecido por la legislación.

Qué hacer para recuperar el pasaporte

Las personas afectadas deben cancelar la totalidad de la deuda o acordar un plan de pagos con la agencia estatal correspondiente. Una vez regularizada la situación, el organismo local informa la novedad al HHS, que actualiza el registro federal y comunica el cambio al Departamento de Estado.

Recién después de completar ese proceso el ciudadano vuelve a ser elegible para solicitar un pasaporte. No obstante, el documento revocado no recupera automáticamente su validez, por lo que será necesario iniciar un nuevo trámite de emisión.

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