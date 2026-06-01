Ni visa, ni Etias: el nuevo documento obligatorio para ingresar a Europa que regirá desde ahora (foto: archivo).

Viajar a Europa dejará de ser igual para millones de turistas de todo el mundo. La Unión Europea avanza con la implementación de un nuevo sistema de control migratorio que exigirá una autorización previa para ingresar a gran parte de los países del bloque, incluso para quienes actualmente no necesitan visa.

La medida alcanzará a ciudadanos de Argentina y de decenas de países que hoy pueden ingresar al espacio europeo únicamente con su pasaporte. Aunque todavía no entró en vigencia de forma definitiva, las autoridades europeas ya comenzaron a delinear un cronograma para su puesta en marcha.

Qué es el ETIAS y por qué será obligatorio para viajar a Europa

El nuevo requisito se denomina Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) y funcionará de manera similar a los permisos electrónicos que ya utilizan destinos como Estados Unidos o el Reino Unido.

Se trata de una autorización digital que deberá tramitarse antes de abordar un vuelo hacia Europa. El permiso estará vinculado electrónicamente al pasaporte del viajero y será verificado durante los controles migratorios.

Según el calendario difundido por organismos europeos y comunicado a compañías aéreas, el sistema comenzaría a funcionar de manera gradual a partir de octubre de 2026.

Cuándo comenzará a exigirse el nuevo permiso

La implementación se realizará en etapas.

Durante una primera fase, prevista entre octubre de 2026 y abril de 2027 , la gestión del ETIAS será voluntaria para los viajeros.

Posteriormente, entre abril y octubre de 2027, se establecerá un período de transición en el que quienes no tengan la autorización podrán ingresar una sola vez al territorio europeo.

Finalmente, desde octubre de 2027, el permiso pasará a ser obligatorio para todos los pasajeros alcanzados por el sistema.

Cuánto costará tramitar el ETIAS

Uno de los cambios más relevantes es el valor de la autorización.

La Comisión Europea confirmó que el trámite tendrá un costo de 20 euros por persona, una cifra superior a la prevista originalmente.

La Unión Europea avanza con un nuevo sistema de control migratorio que modificará la forma de ingresar a sus principales destinos turísticos. (Fuente: archivo).

Las autoridades explicaron que la actualización responde a los costos operativos del sistema y a la necesidad de adecuar el valor a la inflación registrada en los últimos años.

No obstante, habrá grupos exentos del pago.

Entre ellos se encuentran:

Menores de 18 años.

Mayores de 70 años.

Personas con vínculos familiares directos con ciudadanos o residentes de países de la Unión Europea.

Qué países exigirán el nuevo trámite

Cuando entre en funcionamiento, el ETIAS será necesario para ingresar a 30 países europeos.

La medida abarcará a la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, además de otros destinos asociados al espacio Schengen como:

Islandia

Noruega

Liechtenstein

Suiza

Los viajeros argentinos estarán entre los alcanzados por el nuevo esquema, junto con ciudadanos de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Reino Unido, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú y Venezuela.

Cómo será el trámite

A diferencia de una visa tradicional, el ETIAS se gestionará de manera completamente online.

Los viajeros deberán completar la solicitud a través de la plataforma oficial de la Unión Europea o mediante la aplicación móvil habilitada para tal fin.

No será necesario concurrir a consulados ni realizar trámites presenciales.

En la mayoría de los casos, la aprobación se emitirá en pocos minutos. Sin embargo, si el sistema detecta inconsistencias o requiere controles adicionales, el proceso podría extenderse durante varios días.

Un detalle clave que no se puede pasar por alto

La autorización quedará asociada al número de pasaporte utilizado durante la solicitud.

Por ese motivo, los viajeros deberán presentar exactamente el mismo documento con el que realizaron el trámite. Si el pasaporte vence, es renovado o presenta diferencias respecto de los datos cargados, será necesario gestionar una nueva autorización antes de viajar.

Además, el permiso tendrá una vigencia máxima de tres años y permitirá realizar estadías cortas de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días.