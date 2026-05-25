Oficial y confirmado| Argentina prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

Viajar al exterior requiere cada vez más controles y requisitos obligatorios para evitar demoras o inconvenientes en los aeropuertos y pasos fronterizos.

En ese contexto, el Gobierno nacional recordó cuáles son las condiciones indispensables que deben cumplir tanto argentinos como extranjeros residentes para poder ingresar o salir del país sin problemas migratorios.

La medida alcanza especialmente a quienes planean viajar fuera del Mercosur y podría afectar a miles de personas que no revisan su documentación antes de partir.

Qué deben revisar los viajeros antes de salir del país para evitar problemas en Migraciones

Uno de los puntos más importantes antes de organizar un viaje al exterior es controlar que toda la documentación esté en regla.

COficial y confirmado| Argentina prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite clave en su pasaporte Fuente: IA

Según recordó la Dirección Nacional de Migraciones, tanto argentinos como extranjeros residentes pueden tener inconvenientes para ingresar o salir del país si presentan documentos vencidos, deteriorados o que no correspondan a la última versión emitida.

En el caso de los viajes fuera del Mercosur, el pasaporte continúa siendo un requisito obligatorio y debe cumplir determinadas condiciones para ser aceptado en los controles migratorios internacionales.

Las claves para poder viajar sin problemas

Que el pasaporte esté vigente.

Que sea el último ejemplar emitido.

Que el documento no tenga roturas, manchas o daños.

Que los datos personales sean legibles.

Que cumpla con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Oficial y confirmado| Argentina prohíbe el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que no completaron este trámite clave en su pasaporte Fuente: Archivo

Migraciones advirtió que, en muchos casos, los problemas recién se detectan al momento de embarcar o atravesar controles fronterizos, lo que puede derivar en demoras, cancelaciones o directamente la imposibilidad de viajar.

Qué argentinos no necesitan pasaporte para viajar

Migraciones aclaró que los argentinos que viajen dentro del Mercosur y Estados Asociados podrán utilizar únicamente el DNI físico vigente.

La medida alcanza a viajes hacia:

Brasil.

Uruguay.

Paraguay.

Chile.

Bolivia.

Perú.

Colombia.

Ecuador.

Venezuela.

En esos casos, no es obligatorio presentar pasaporte siempre que el viaje no incluya escalas fuera del bloque regional.