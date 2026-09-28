Pokémon Pokopia, el simulador de vida desarrollado por Omega Force para Nintendo Switch 2, propone algo distinto a lo habitual en la franquicia: en lugar de combates, el jugador asume el rol de un Ditto que adoptó forma humana y debe reconstruir, junto al profesor Tangrowth, un mundo desolado hasta convertirlo en un pueblo próspero para convivir con distintos Pokémon. La propuesta invita a explorar, recolectar materiales, cultivar la tierra y construir casas para los vecinos, todo a un ritmo pausado y sin presión, con la posibilidad de invitar hasta a otros tres jugadores a visitar el hogar propio, tanto de forma local como en línea.

Uno de los elementos distintivos del juego es que el personaje Ditto puede aprender movimientos de otros Pokémon para transformar el entorno: Latigazo, de Bulbasaur, hace crecer la vegetación, mientras que Surf, de Lapras, permite cruzar el agua. Sobre esta base se apoya el Pase de Expansión, un contenido pago dividido en tres entregas que amplía tanto el mapa como las posibilidades creativas del juego.

Antes de acceder al contenido pago, todos los jugadores reciben de forma gratuita la actualización 2.0, que incorpora el movimiento Buceo. Con él, Ditto puede sumergirse y explorar el fondo del mar por primera vez, una mecánica que habilita el acceso al resto de las novedades.

Parte 1: Cuenca Coralina, una ciudad bajo el agua

La primera entrega del pase presenta Cuenca Coralina, una nueva zona enteramente submarina en la que las reglas de construcción cambian respecto de la superficie. Para acceder a ella es necesario haber aprendido Buceo y completado cierto avance previo en la Bahía Borrasca. Quienes adquieran el pase también reciben instrucciones para fabricar bloques y papel decorativo con diseño de Ditto, además de un código para obtener lingotes de un material especial para construcción.

Parte 2: más estilo para Ditto y sus amigos

La segunda parte, prevista para fines de 2026, deja de lado las zonas nuevas para concentrarse en la personalización. Incorpora accesorios como anteojos de sol, moños y cintas que pueden colocarse tanto en Ditto como en los demás Pokémon del pueblo, incluso combinando estilos inspirados en otras criaturas de la saga. A esto se suman Pokémon adicionales por descubrir y nuevos muebles para decorar los espacios construidos.

Todavía resta una tercera parte, programada para 2027, que sí incluirá contenido de zona nuevo, aunque Nintendo y The Pokémon Company no revelaron detalles adicionales.

Para quienes ya construyeron su utopía Pokémon

El Pase de Expansión no reinventa la fórmula relajada que hizo de Pokémon Pokopia un éxito de crítica, sino que la profundiza: suma una zona con reglas propias, una mecánica de movimiento que abre nuevas rutas de exploración y más herramientas para que cada jugador le dé su sello personal al pueblo que construyó. Es, en definitiva, contenido pensado para quienes ya agotaron el mapa base y quieren una razón para volver a sumergirse (ahora, de manera literal) en la vida tranquila de Pokopia.