Los jubilados cobrarán con aumento confirmado durante el calendario de pagos de octubre por la aplicación de la ley de movilidad.

ANSES confirmó que el próximo mes la jubilación mínima aumentará 1,66%, porcentaje derivado de la inflación publicada por el INDEC.

En esta línea, también informaron el pago del bono de $ 70.000 al pleno de los beneficiarios que cobren hasta el haber mínimo.

Cuánto cobran los jubilados con el nuevo aumento

El incremento dejará una jubilación mínima de $ 435.748,51, monto al cual se sumará el bono ya confirmado de $ 70.000. De esta manera, el haber mínimo escalará hasta los $ 505.748,51.

En tanto, quienes superen el haber mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de $ 505.748,51.

La suba será proporcional para el haber máximo, el cual pasará a ser de $ 2.932.174,85.

ANSES confirmó el calendario de pagos: los jubilados cobrarán a partir del 8 de octubre con un nuevo aumento.

El calendario de pagos iniciará el 8 de octubre

ANSES organiza las fechas de pago de forma escalonada para evitar que todos los beneficiaros cobren el mismo día. La distribución se realiza teniendo en cuenta la terminación del DNI y empezará el jueves 8 de octubre.

El resto del cronograma se realizará de forma progresiva hasta completar las terminaciones:

Jubilaciones y pensiones que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre

Jubilaciones que superan el haber mínimo