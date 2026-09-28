CHER anuncia una nueva etapa creativa esta temporada con la incorporación de la actriz Zoe Hochbaum como protagonista de su universo digital.

La propuesta, lejos de limitarse a una pieza tradicional, se despliega como un ecosistema visual completo que une la sofisticación editorial con la inmediatez del contenido digital.

En este nuevo lenguaje de redes sociales, Zoe Hochbaum no solo viste la colección, sino que la interpreta. A través de acciones cotidianas, humor, situaciones absurdas o pequeños universos oníricos, el contenido logra que la prenda deje de ser un objeto estático para cobrar vida.

La consigna es clara: la creatividad debe potenciar el deseo por el producto, no taparlo . Esta nueva etapa de CHER apuesta por un contenido que no busca ser circunstancial, sino esencial.

A 25 años de su fundación, la marca elige ampliarse sin perder identidad: más actual y con más ocasiones de uso. La dirección creativa y el talento de Zoe convergen en lo más importante: la conexión real entre el diseño y quien lo usa.

Las piezas gráficas llevan la firma del fotógrafo Misael Albarracín e inauguran una identidad visual para la marca.