El turismo nacional en México atraviesa un momento histórico desde los casi dos años de gestión de la presindeta, Claudia Sheinbaum. Fuente: Shutterstock

En esta noticia Turismo registra nivel récord de empleo en México

El turismo nacional en México atraviesa un momento histórico desde los casi dos años de gestión de la presindeta, Claudia Sheinbaum. Así lo reconoció la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora al remarcar cifras récords registradas de enero a julio.

En el primer semestre del año, México recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, 7% más que en 2025. Llegaron 28.9 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 4.5%, y el gasto de los viajeros alcanzó 21,743 millones de dólares, informó la Secretaria de Turismo (Sectur) en Conferencia del Pueblo, desde Villahermosa.

Rodríguez Zamora en conferencia, acompañada por la mandataria federal, consideró que estos resultados muestran “la capacidad de México para mantener una trayectoria positiva en un contexto internacional complejo” y destacó que “el país continúa fortaleciendo su posición como destino turístico”.

En el mismo periodo se registraron 7.4 millones de pasajeros de crucero, 13.6% más que en 2025, con una derrama de 649 millones de dólares, 17.3% superior.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el turismo nacional atraviesa un momento histórico, con récords en visitantes internacionales, turistas, cruceristas y empleo turístico. Sectur México

Turismo registra nivel récord de empleo en México

El sector turístico también se destacó en la generación de empleo, que alcanzó 5.07 millones de personas al segundo trimestre de 2026, equivalente a 9.3 por ciento del empleo nacional. De este universo, 54% corresponde a mujeres, la participación más alta desde que se tiene registro en el empleo turístico.

“Alcanzamos 5.07 millones de personas. Esa es la cifra más alta que se ha registrado en empleo turístico y equivale al 9.3% del empleo nacional”, declaró Rodríguez Zamora.

Objetivos del turismo de México

La secretaria de Turismo detalló que una de las prioridades es diversificar los mercados de origen y ampliar la conectividad del país.

En ese sentido, resaltó crecimientos en mercados como:

Brasil, con 29%

Japón, 15%

Canadá, 7%.

De acuerdo a las declaraciones de la funcionaria, el turismo representa una fuente de ingresos para las comunidades y para los trabajadores vinculados con las actividades del sector. “Por eso decimos que el turismo es un generador de derrama económica, pero sobre todo de prosperidad compartida”, afirmó.