Está a unos 75 kilómetros de Medellín y ofrece paisajes, atractivos turísticos y actividades para disfrutar durante una escapada.

En Antioquia hay un destino que combina casas de colores, calles decoradas, montañas y un enorme embalse que transforma por completo el paisaje. Se trata de Guatapé, Colombia, uno de los lugares turísticos más conocidos de la región y una alternativa para quienes buscan una escapada desde Medellín.

El municipio se encuentra a unos 75 kilómetros de Medellín y es conocido por sus tradicionales zócalos, que decoran las fachadas de las viviendas con dibujos y relieves relacionados con la historia, las costumbres y la vida cotidiana de sus habitantes. A esto se suma el paisaje del embalse de Peñol-Guatapé, con sus numerosas islas y montañas alrededor.

La combinación de estos elementos hace que Guatapé tenga una apariencia muy particular, con fachadas coloridas y un paisaje que puede recordar a los escenarios de una película. Además, el destino cuenta con atractivos como la Piedra del Peñol, el Malecón y distintas actividades para recorrer el embalse y sus alrededores.

¿Qué hace especial a Guatapé y por qué es uno de los destinos más visitados de Antioquia?

Guatapé se encuentra a unos 75 kilómetros de Medellín y es uno de los destinos turísticos más conocidos de Antioquia que se caracteriza por sus calles empedradas, casas de colores, balcones de madera y, especialmente, por los zócalos que decoran la parte inferior de las fachadas. Estos relieves y pinturas representan elementos de la historia local, las costumbres, la flora, la fauna y los oficios de sus habitantes.

Entre los lugares que se pueden recorrer están la Plazoleta del Zócalo, la Calle del Recuerdo y el Malecón, un paseo de unos 900 metros junto al embalse. Además de sus atractivos arquitectónicos y culturales, Guatapé permite realizar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña y cabalgatas, mientras que la cercanía al embalse suma distintas opciones de turismo acuático.

A solo unas dos horas de Medellín, Guatapé combina calles llenas de color, montañas y el embalse de Peñol-Guatapé, uno de los paisajes más reconocidos de Antioquia. Antioquia es Mágica

Piedra del Peñol: cuánto mide, cómo es la subida y qué se puede ver desde arriba

Uno de los principales atractivos de la zona es la Piedra del Peñol, un monolito de aproximadamente 220 metros de altura ubicado entre los municipios de Guatapé y El Peñol. Para llegar hasta la parte superior hay que subir una extensa escalera, y desde allí se obtiene una vista panorámica del embalse de Peñol-Guatapé y de las numerosas islas que aparecen entre sus aguas.

El embalse ocupa más de 2200 hectáreas y es uno de los elementos que caracteriza el paisaje de Guatapé. Desde la parte alta de la Piedra también puede observarse una cruz que emerge del agua y que funciona como referencia histórica del antiguo emplazamiento del pueblo, parte del territorio que quedó inundado durante la construcción del complejo hidroeléctrico.

¿Cómo llegar a Guatapé desde Medellín y qué actividades se pueden hacer?

Una de las ventajas de Guatapé para quienes visitan Medellín es su cercanía ya que el municipio está ubicado a unos 75 kilómetros de la capital antioqueña y se puede llegar por carretera, pero el recorrido en bus desde la Terminal del Norte de Medellín toma aproximadamente dos horas. También existen excursiones organizadas que combinan la visita al pueblo con la Piedra del Peñol y el embalse.

Una vez en Guatapé, los visitantes pueden recorrer el centro histórico y sus calles decoradas, caminar por el Malecón o realizar actividades en el embalse. Entre las opciones mencionadas por Colombia Travel aparecen los paseos en lancha, kayak, vela, motos de agua, pesca deportiva y otras actividades acuáticas, además de senderismo y ciclismo en los alrededores.