Los técnicos en medicina nuclear son una de las piezas más relevantes de la medicina moderna: detrás de cada centellograma, PET o tratamiento con yodo radiactivo hay un técnico que preparó el radiofármaco, acompañó al paciente y obtuvo las imágenes que después interpreta el médico, por lo que su trabajo es esencial.

Esta carrera, tal vez poco conocida, es clave y se puede estudiar en pocos años y de forma gratuita en diversas instituciones del país.

En particular, la universidad más prestigiosa del país, la Universidad de Buenos Aires (UBA), ofrece la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear.

La propuesta de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) forma técnicos en medicina nuclear en tres años, con un tramo reducido del Ciclo Básico Común (CBC) .

Además, dado que la UBA es una universidad pública, la cursada es gratuita y el ingreso no requiere examen.

Sus egresados trabajan en uno de los servicios más especializados del sistema de salud y pueden obtener el permiso estatal que habilita a usar material radiactivo en pacientes.

Radiografía

Cómo es la Tecnicatura Universitaria en Medicina Nuclear

La medicina nuclear utiliza radiofármacos, compuestos con material radiactivo, para diagnosticar y tratar enfermedades. Se aplica en la detección, la estadificación, el pronóstico, el tratamiento y el seguimiento de patologías muy diversas, desde trastornos de la tiroides hasta distintos tipos de cáncer.

En cada servicio trabajan equipos integrados por médicos nucleares, que realizan e interpretan los estudios; físicos médicos o bioingenieros, a cargo de los equipos; radiofarmacéuticos, que preparan los compuestos, y técnicos en medicina nuclear.

La carrera se creó en la FFyB en 2008 y su plan de estudios fue reformado en 2014 y en 2022. La versión actual rige desde el ciclo lectivo 2023 y otorga el título de Técnico/a Universitario/a en Medicina Nuclear.

Cuántas materias del CBC hay que aprobar para Medicina Nuclear

En la mayoría de las carreras de la UBA, el primer año corresponde al Ciclo Básico Común (CBC), con seis materias. En esta tecnicatura, en cambio, solo hay que aprobar tres: Química (05), Biología e Introducción a la Biología Celular (54) y Trabajo y Sociedad (70).

Como el CBC permite cursar hasta tres materias por cuatrimestre, ese tramo puede completarse en un solo cuatrimestre. Cada materia tiene dos evaluaciones parciales. También es posible aprobarlas a través de UBA XXI, la modalidad a distancia de la universidad.

El ingreso es irrestricto y los estudios son gratuitos tanto para argentinos como para extranjeros. Para inscribirse se necesita el DNI argentino vigente y el secundario completo, con el título legalizado por la UBA.

La carrera de Técnico en Medicina Nuclear en la UBA dura tres años y exige solo un tramo reducido del ciclo inicial.

Quienes todavía no recibieron el título pueden presentar una constancia de estudios secundarios completos en trámite. Además, los mayores de 25 años sin secundario pueden ingresar de manera excepcional si aprueban evaluaciones específicas.

Cuánto dura la Tecnicatura en Medicina Nuclear de la UBA

La carrera es presencial, dura tres años y se organiza en seis cuatrimestres, con 25 materias obligatorias y una carga total de 1806 horas.

El primer año combina las materias del CBC con una base de ciencias y anatomía. En el segundo aparecen los contenidos técnicos, como instrumentación, protección radiológica y radiofarmacia, y el tercero se concentra en los procedimientos clínicos: estudios SPECT, PET y terapias con radiofármacos.

El cierre es una Práctica Profesional de 430 horas en centros de medicina nuclear con los que la facultad tiene convenios. Allí los estudiantes aplican protocolos técnicos y clínicos en estudios SPECT y PET, y en prácticas de diagnóstico con yodo 131 .

La medicina nuclear utiliza radiofármacos, compuestos con material radiactivo, para diagnosticar y tratar enfermedades. Fuente: Pexels.

Qué hacen los técnicos en medicina nuclear

Son profesionales de la salud que realizan, bajo supervisión médica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos con radiofármacos, con normas de calidad, protección radiológica y seguridad. Según el plan de estudios, sus tareas principales son:

Preparar, controlar y administrar radiofármacos.

Atender y preparar al paciente antes de cada estudio.

Adquirir y procesar datos e imágenes clínicas.

Realizar el control de calidad de los radiofármacos y de los equipos.

Aplicar criterios de protección radiológica y gestión de residuos.

Los egresados pueden tramitar su permiso individual ante la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), el organismo que habilita el uso de material radiactivo o radiaciones ionizantes en pacientes.

Dónde trabaja un técnico en medicina nuclear

El principal ámbito laboral son los servicios de medicina nuclear de hospitales, clínicas y centros de diagnóstico, tanto públicos como privados.

En el sistema de salud porteño, los cargos se cubren por concurso público y abierto. En junio de 2026, por ejemplo, el Hospital de Oncología Marie Curie convocó a cubrir cinco puestos de técnico en medicina nuclear para su servicio de PET. Entre los requisitos excluyentes figuraba el permiso individual vigente de la Autoridad Regulatoria Nuclear .

La formación también los prepara para trabajar en empresas que producen o proveen insumos radiofarmacéuticos e instrumental, y para participar en proyectos de investigación.

Cómo inscribirse en Medicina Nuclear en la UBA

El primer paso es inscribirse al CBC en la Plataforma de Inscripciones de la UBA , con el título secundario legalizado. El calendario de 2027 todavía no se publicó: en 2026, los cuatrimestres empezaron el 6 de abril y el 10 de agosto, y la inscripción se abrió antes de cada uno.

Con las tres materias aprobadas, se hace una preinscripción en línea en la FFyB, un curso virtual obligatorio y la inscripción administrativa presencial. En 2026, la preinscripción fue del 9 de febrero al 5 de marzo y del 6 al 30 de julio.

Si el esquema se repite, quien apruebe el CBC en el primer cuatrimestre podría empezar la carrera en agosto.