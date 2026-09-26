En el departamento de Magdalena, cerca de Santa Marta, se encuentra una playa que combina aguas cristalinas, arena blanca, arrecifes de coral y el entorno natural del reconocido Parque Nacional Natural Tayrona. Se trata de Playa Cristal, uno de los destinos turísticos del Caribe colombiano.
El lugar también es conocido como Playa del Muerto y está ubicado en el sector de Bahía Neguanje, dentro del Tayrona. Según Colombia Travel, este punto se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de Santa Marta y permite realizar actividades como buceo de superficie para observar la vida marina.
Parques Nacionales Naturales de Colombia explica que en el Tayrona confluyen playas, manglares, lagunas costeras, formaciones coralinas y zonas cubiertas de selva, lo que convierte al área protegida en uno de los espacios naturales destacados de la región Caribe.
Donde queda Playa Cristal
Playa Cristal forma parte del sector de Palangana, uno de los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona, donde desde este punto también se puede llegar a otros sectores como Playa Gayraca, Neguanje y Cinto. Según Parques Nacionales, Playa Cristal y Cinto cuentan con acceso por vía marítima y que la visita a estas playas se realiza bajo la modalidad de pasadía.
La playa es conocida por sus aguas transparentes, arenas blancas y arrecifes de coral. Colombia Travel señala que Playa Cristal es uno de los atractivos de Bahía Neguanje y que sus condiciones permiten practicar buceo de superficie para observar la vida marina.
Qué hacer en Playa Cristal y Parque Tayrona
Los turistas que decidan visitar la playa podrán gozar de actividades como snorkel o careteo, observar corales y peces, bañarse en zonas permitidas y fotografiar los encantadores paisajes dentro del área protegida.
Cabe destacar que Parques Nacionales ofrece el servicio de fotografía y video de uso no comercial entre las actividades ecoturísticas.
Parque Tayrona: biodiversidad, cultura y sitios sagrados
El entorno forma parte de un área protegida con una importante diversidad de ecosistemas, según Parques Nacionales, el Tayrona reúne bosques secos y húmedos, manglares, playas, praderas marinas y formaciones coralinas. En el área marina del parque se registran alrededor de 180 especies de peces y 53 especies de corales.
Además de su riqueza natural, el parque tiene una dimensión cultural ya que El Tayrona forma parte del territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, y dentro del área protegida existen sitios considerados sagrados por estas comunidades.
Cómo llegar a Playa Cristal desde Santa Marta
Para llegar desde Santa Marta, una de las alternativas es dirigirse hacia el sector de Palangana, ubicado sobre la Troncal del Caribe en dirección a Riohacha. Parques Nacionales señala que, desde este acceso, se puede continuar hacia Playa Cristal por vía marítima.
También existe la posibilidad de ingresar por vía marítima desde Santa Marta, El Rodadero o Taganga, desde donde operan embarcaciones hacia Neguanje y Cinto.
El acceso a Playa Cristal es diferente al recorrido terrestre más conocido que lleva hacia Cañaveral, Arrecifes y Cabo San Juan del Guía. De hecho, una resolución de Parques Nacionales de marzo de 2026 aclaró que el sendero que conecta Neguanje con Playa Cristal estaba destinado exclusivamente a tareas institucionales y no se encontraba habilitado para el ingreso de visitantes.
Horarios de apertura y cierre del Parque Nacional Natural Tayrona
Actualmente, la página oficial de Parques Nacionales informa que el Parque Nacional Natural Tayrona está abierto y establece horarios de ingreso según la temporada. Para el sector Palangana, el ingreso es de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. durante temporada baja y de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. durante temporada alta, con salida hasta las 5:00 p. m.
Los visitantes deben tener en cuenta que el parque realiza tres cierres temporales al año, acordados con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, durante los cuales se suspenden las actividades y servicios ecoturísticos. En 2026, estos períodos corresponden al 1 al 15 de febrero, 1 al 15 de junio y 19 de octubre al 2 de noviembre.