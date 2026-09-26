Ubicada en el Parque Nacional Natural Tayrona, esta playa del Caribe colombiano se destaca por sus aguas transparentes, arenas blancas y arrecifes de coral.

En el departamento de Magdalena, cerca de Santa Marta, se encuentra una playa que combina aguas cristalinas, arena blanca, arrecifes de coral y el entorno natural del reconocido Parque Nacional Natural Tayrona. Se trata de Playa Cristal, uno de los destinos turísticos del Caribe colombiano.

El lugar también es conocido como Playa del Muerto y está ubicado en el sector de Bahía Neguanje, dentro del Tayrona. Según Colombia Travel, este punto se encuentra a unos 12 kilómetros al norte de Santa Marta y permite realizar actividades como buceo de superficie para observar la vida marina.

Parques Nacionales Naturales de Colombia explica que en el Tayrona confluyen playas, manglares, lagunas costeras, formaciones coralinas y zonas cubiertas de selva, lo que convierte al área protegida en uno de los espacios naturales destacados de la región Caribe.

Donde queda Playa Cristal

Playa Cristal forma parte del sector de Palangana, uno de los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona, donde desde este punto también se puede llegar a otros sectores como Playa Gayraca, Neguanje y Cinto. Según Parques Nacionales, Playa Cristal y Cinto cuentan con acceso por vía marítima y que la visita a estas playas se realiza bajo la modalidad de pasadía.

Dentro del Parque Nacional Natural Tayrona, este rincón del Magdalena combina playas de arena blanca, aguas turquesas y un entorno natural protegido de gran biodiversidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La playa es conocida por sus aguas transparentes, arenas blancas y arrecifes de coral. Colombia Travel señala que Playa Cristal es uno de los atractivos de Bahía Neguanje y que sus condiciones permiten practicar buceo de superficie para observar la vida marina.

Qué hacer en Playa Cristal y Parque Tayrona

Los turistas que decidan visitar la playa podrán gozar de actividades como snorkel o careteo, observar corales y peces, bañarse en zonas permitidas y fotografiar los encantadores paisajes dentro del área protegida.

Cabe destacar que Parques Nacionales ofrece el servicio de fotografía y video de uso no comercial entre las actividades ecoturísticas.

Con acceso desde el sector de Palangana y visita en modalidad pasadía, Playa Cristal ofrece playas de aguas cristalinas, arrecifes de coral y un entorno natural protegido en el Magdalena. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Parque Tayrona: biodiversidad, cultura y sitios sagrados

El entorno forma parte de un área protegida con una importante diversidad de ecosistemas, según Parques Nacionales, el Tayrona reúne bosques secos y húmedos, manglares, playas, praderas marinas y formaciones coralinas. En el área marina del parque se registran alrededor de 180 especies de peces y 53 especies de corales.

Además de su riqueza natural, el parque tiene una dimensión cultural ya que El Tayrona forma parte del territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, y dentro del área protegida existen sitios considerados sagrados por estas comunidades .

El Parque Nacional Natural Tayrona también tiene un profundo valor cultural: forma parte del territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, que consideran sagrados distintos espacios del área protegida. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo llegar a Playa Cristal desde Santa Marta

Para llegar desde Santa Marta, una de las alternativas es dirigirse hacia el sector de Palangana, ubicado sobre la Troncal del Caribe en dirección a Riohacha. Parques Nacionales señala que, desde este acceso, se puede continuar hacia Playa Cristal por vía marítima.

También existe la posibilidad de ingresar por vía marítima desde Santa Marta, El Rodadero o Taganga, desde donde operan embarcaciones hacia Neguanje y Cinto.

El acceso a Playa Cristal es diferente al recorrido terrestre más conocido que lleva hacia Cañaveral, Arrecifes y Cabo San Juan del Guía. De hecho, una resolución de Parques Nacionales de marzo de 2026 aclaró que el sendero que conecta Neguanje con Playa Cristal estaba destinado exclusivamente a tareas institucionales y no se encontraba habilitado para el ingreso de visitantes.

Las aguas de Playa Cristal permiten practicar snorkel y observar peces, corales y otras especies marinas en uno de los sectores protegidos del Parque Nacional Natural Tayrona. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Horarios de apertura y cierre del Parque Nacional Natural Tayrona

Actualmente, la página oficial de Parques Nacionales informa que el Parque Nacional Natural Tayrona está abierto y establece horarios de ingreso según la temporada. Para el sector Palangana, el ingreso es de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. durante temporada baja y de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. durante temporada alta, con salida hasta las 5:00 p. m.

Los visitantes deben tener en cuenta que el parque realiza tres cierres temporales al año, acordados con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, durante los cuales se suspenden las actividades y servicios ecoturísticos. En 2026, estos períodos corresponden al 1 al 15 de febrero, 1 al 15 de junio y 19 de octubre al 2 de noviembre.

Antes de viajar, Parques Nacionales recomienda consultar las condiciones de ingreso, las tarifas vigentes y las restricciones aplicables, ya que estas pueden actualizarse según las condiciones del parque.