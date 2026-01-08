Un descubrimiento geológico histórico reveló que Estados Unidos alberga la mayor reserva de litio conocida hasta la fecha, valuada en unos u$s 480.000 millones. El yacimiento se encuentra en la Caldera McDermitt, una antigua formación volcánica ubicada entre Nevada y Oregón, y promete revolucionar la industria tecnológica y energética mundial.

Este hallazgo desplaza a Bolivia, Argentina y Chile, y coloca a EE.UU. en el centro de la carrera por el mineral clave para fabricar baterías de autos eléctricos, dispositivos móviles y sistemas de almacenamiento de energía renovable.

¿Dónde está la mayor reserva de litio del mundo?

La reserva se ubica en Thacker Pass, dentro de la Caldera McDermitt, una cuenca formada por la erupción de un supervolcán hace millones de años. Según estudios publicados en Science Advances, el depósito contiene entre 24 y 40 millones de toneladas métricas de litio, superando ampliamente las estimaciones del Salar de Uyuni en Bolivia.

Lo más sorprendente es la alta concentración del mineral en arcillas ilíticas, con niveles de hasta 2,4%, muy por encima del promedio global (0,4%). Esta característica permitiría una extracción más eficiente y a menor costo que en otros yacimientos.

¿Por qué este hallazgo cambia el mercado global?

El litio es considerado el “oro blanco” de la transición energética. Es esencial para la fabricación de baterías recargables, vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía renovable. La demanda global se proyecta en un millón de toneladas métricas anuales para 2040 , lo que convierte a este hallazgo en un recurso estratégico.

Hasta ahora, Bolivia, Argentina y Chile concentraban las mayores reservas, mientras que China dominaba la producción y refinado. Con McDermitt, Estados Unidos podría reducir su dependencia de importaciones y convertirse en un actor clave en la cadena de suministro global.

¿Cuándo comenzará la explotación del yacimiento?

Se estima que la extracción comercial en Thacker Pass comenzará en 2028, con proyectos diseñados para operar durante varias décadas, incluso hasta el año 2113. La explotación se realizará a partir de arcillas de alta concentración, lo que promete costos más bajos y mayor sostenibilidad frente a métodos tradicionales.

Los países con más litio en el mundo

Según datos recientes, las principales reservas globales se distribuyen así: