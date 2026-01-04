Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país

El oro es uno de los metales preciosos más valorados a nivel global debido a su rareza, su significancia económica, su aplicación industrial y su simbolismo cultural.

Recientemente, un nuevo ranking del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ha indicado que un país de América Latina lidera la producción de oro en la región, superando incluso a diversas potencias mundiales.

¿Qué nación latinoamericana tiene la mayor producción de oro?

Según el informe Mineral Commodity Summaries 2025, México se consolidó como el principal productor de oro en la región, con 130 toneladas extraídas en 2024.

Este volumen lo ubica por encima de países como Perú (100 toneladas), Brasil (70 toneladas) y Colombia (60 toneladas).

Además, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, compartiendo posición con Ghana y Kazajistán y cuenta con reservas estimadas en 1.400 toneladas sin explotar.

Los mayores productores de oro en el mundo y sus toneladas anuales

El listado de los mayores productores de oro en el planeta es liderado por China, que produce 380 toneladas anuales. A continuación, se presenta el ranking de los principales países productores:

Producción y exportaciones de oro en Argentina: datos clave

Aunque Argentina no se encuentra entre los líderes globales, presenta una producción de oro estable, con un promedio anual cercano a 35 toneladas, según datos oficiales de la Secretaría de Minería.

En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los u$s 4.673 millones, con un crecimiento del 15,1% en comparación con el año anterior. El oro representó el 67,2% del total exportado, lo que confirma su relevancia estratégica en la economía nacional.

Cinco provincias concentran la mayor parte de las exportaciones mineras: Santa Cruz (38,3%), San Juan (31,4%), Jujuy (16,1%), Salta (6,8%) y Catamarca (6%).

No obstante, San Juan lidera en oro , dado que este mineral representa el 96,6% de sus envíos al exterior. En menor medida, Catamarca, Jujuy y Salta también participan, aunque su producción está más diversificada con litio y plata.

Para 2025, se anticipa una producción superior a 1,1 millones de onzas, impulsada por proyectos en la región patagónica y el noroeste argentino.

¿Cuál es la razón de que el oro tenga tanto valor?

El oro tiene aplicaciones en tecnología médica y electrónica, lo que aumenta su demanda en el mercado global. Además, la inversión en minería de oro en América Latina se considera clave para el desarrollo económico de la región.