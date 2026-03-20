El ejército de Perú avanza con un ambicioso plan de modernización militar que incluye una importante inversión para la Fuerza Aérea, cuyo objetivo es renovar capacidades operativas y renovar la flota de combate. La medida fue oficializada por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante un decreto que autoriza una nueva transferencia de fondos destinada a la compra de aeronaves de última generación equivalente a u$s 153 millones. La inversión del Gobierno de Perú por U$S 153 millones para la modernización de la Fuerza Aérea se suma a una transferencia previa de u$s 340 millones que fueron destinados a distintas áreas del ejército. En este sentido, Perú incorporará 24 aeronaves, de las cuales 20 serán monoplazas y cuatro biplazas de combate de alto rendimiento, las cuales están destinadas a reforzar las capacidades operativas y reemplazar los cazas MiG-29 y Dassault Mirage 2000 que prestaron servicios durante más de 30 años. Asimismo, y según confirmó el Ministerio de Defensa peruano, las nuevas unidades estarán destinadas a la base aérea de La Joya, un punto estratégico para las operaciones en el país. Si bien aún no está confirmado cuáles serán las nuevas unidades de la Fuerza Aérea, Perú avanzaría con los aviones caza F-16 Block 70. Estas unidades son presentadas por Lockheed Martin junto al gobierno de Estados Unidos y se ubicarían por encima de alternativas como el Gripen E de Suecia y el Rafale de Francia, según informaron reportes locales. En este sentido, la propuesta, difundida por la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad, contempla una inversión cercana a los 3.420 millones de dólares e incluye la adquisición de 12 aeronaves adicionales. De ese total, diez corresponderían a la versión monoplaza F-16C y dos a la variante biplaza F-16D, destinadas a entrenamiento y operaciones específicas. El paquete no se limita únicamente a los aviones, sino que también abarca servicios, soporte logístico y un completo sistema de armamento, entre los que se destacan misiles aire-aire de largo alcance AIM-120C-8, considerados de los más avanzados disponibles para exportación. Además, también ingresarían dentro del paquete de Defensa misiles de corto alcance AIM-9X Block II Sidewinder, cañones M61A1 y lanzadores de cohetes guiados LAU-129. De este modo, Perú concretará una de las inversiones militares más importantes de los últimos años y renovará por completo las capacidades aéreas de su ejército.