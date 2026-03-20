La Armada Naval de Francia dio un paso clave con la primera prueba en el mar del submarino nuclear SSN De Grasse, una de las unidades más modernas y poderosas que está próxima a quedar operativa. En este aspecto, el nuevo submarino nuclear forma parte de la serie Barracuda, cuyas unidades están diseñadas para abarcar operaciones de alta complejidad y misiones de largo alcance. El De Grasse es el cuarto submarino de clase Barracuda y tras la primera prueba en mar abierto, pasará a una serie de revisiones técnicas para incorporarse de manera definitiva a la Armada francesa. Por su parte, las primeras unidades, como el Suffren, el Duguay Trouin y el Tourville, ya se encuentran en servicio activo, mientras que, en paralelo, se avanza con la construcción de otros dos submarinos de este tipo para reemplazar a los antiguos Rubis, que prestaron servicio desde 1980. En tanto, el desarrollo está a cargo de Naval Group junto a Technic Atome, responsables del diseño y los sistemas nucleares. Asimismo, el objetivo es contar con unidades que puedan estar operativas hasta el año 2060. El submarino SNN De Grasse de Francia pasará a ser uno de los más importantes a nivel mundial tanto por la tecnología que tendrá para la navegación como por el tipo de armamento que posee. Entre las principales prestaciones se destacan: Una vez que finalicen las revisiones técnicas, el submarino nuclear quedará operativo y listo para realizar misiones en altamar por la Armada Naval de Francia.