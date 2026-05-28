Este jueves, 28 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3633.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,05%.

La cotización del Dólar retrocedió -0.59% en la última semana y acumula -6.01% en el último año, lo que indica una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró una tendencia bajista: 7 caídas y 3 alzas, con repuntes puntuales que no cambiaron el sesgo general.

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 14.64%, es mayor que la volatilidad anual del 13.02%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, tomando como valor unitario 3633.47 pesos colombianos, es de 363347 pesos; comprar 200 dólares cuesta 726694 pesos y 500 dólares cuesta 1816735 pesos.