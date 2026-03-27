Japón avanza en el desarrollo de misiles hipersónicos con el respaldo de Estados Unidos, que anunció una inversión de hasta u$s 340 millones para apoyar el programa HVGP, en el marco de una cooperación militar que busca reforzar la seguridad en el Indo-Pacífico y mejorar las capacidades defensivas. El apoyo fue confirmado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que detalló que el paquete estará destinado a financiar pruebas, logística y servicios técnicos vinculados al desarrollo de este nuevo sistema de armamento. El sistema HVGP fue presentado por Japón en junio de 2025 durante el ejercicio Fuji, donde se mostró un lanzador móvil montado sobre un vehículo de ocho ruedas que permite trasladar el sistema en distintos terrenos. Este tipo de armamento está diseñado para operar en zonas de difícil acceso y puede ser transportado por aire mediante aeronaves como el C-2, lo que amplía su capacidad de despliegue en distintos puntos estratégicos. En este sentido, el desarrollo de estos misiles responde a la necesidad de reforzar la defensa del conjunto de islas que forman el archipiélago japonés. El apoyo que Estados Unidos le brindaría a Japón una vez que se selle el acuerdo entre ambos países estará enfocado en garantizar las condiciones necesarias para realizar ensayos del sistema HVGP, incluyendo la disponibilidad de campos de tiro, monitoreo de instalaciones y supervisión de los sistemas en evaluación. Además, se prevé la asignación de frecuencias de radio, el desarrollo de pruebas técnicas y la incorporación de sensores para recolectar datos durante los ensayos, junto con estudios ambientales y tareas de apoyo logístico. Desde el organismo estadounidense señalaron: “Esta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado importante que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en el Indo-Pacífico”, señalaron. Asimismo, justificaron que el acuerdo “mejorará la capacidad de Japón para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, al proporcionar defensa para islas remotas” y que “Japón no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas”. Japón presentó un presupuesto de defensa récord de 58 mil millones de dólares para el año fiscal 2026, en medio de un escenario regional marcado por tensiones crecientes en diferentes partes del mundo. El aumento del gasto forma parte de una estrategia sostenida que busca fortalecer a las Fuerzas de Autodefensa y adaptar la capacidad militar del país a un entorno más complejo, atravesado por disputas en torno a Taiwán y una mayor presencia de fuerzas chinas en áreas cercanas al archipiélago japonés. Una parte significativa de los recursos estará destinada al desarrollo y adquisición de misiles de largo alcance, incluidos sistemas antibuque con mayor alcance operativo, junto con nuevas defensas aéreas diseñadas para interceptar amenazas balísticas y de crucero, especialmente en el suroeste del país. El plan también incluye inversiones en drones aéreos, navales y submarinos, considerados clave para tareas de vigilancia y control, además de mejoras en infraestructura militar.