Así actúa el país más potente y temido de Latinoamérica: cuenta con un ejército que reta a las potencias y emplea tecnología militar de última generación (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

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En el ámbito de la estabilidad regional, resulta fundamental el papel que desempeña Brasil. Esto le permite proyectar su influencia más allá de sus límites territoriales, mediante una estrategia de defensa centrada en la autosuficiencia, el desarrollo tecnológico y la ocupación de locales estratégicos.

Desde la edificación de su primer submarino nuclear, que marca un hito en América Latina, hasta la fabricación de aeronaves militares de vanguardia, Brasil se presenta como una entidad militar que puede competir con potencias globales.

En el contexto de América Latina, caracterizado por continuos retos geopolíticos, territoriales y de seguridad, Brasil se erige como la principal potencia militar de la región.

Su ejército no solo destaca por ser el más numeroso, sino también por poseer un financiamiento superior y una modernización constante, sustentada en crecientes inversiones en tecnología, equipamiento y la capacidad de defensa autónoma.

¿Brasil lidera el ejército más grande y mejor financiado de Latinoamérica?

Según datos del The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de personas, lo que lo convierte en la fuerza más numerosa de América Latina. A esto se suma un presupuesto anual para defensa que, según SIPRI, alcanzó los 22.900 millones de dólares en 2023, superando notoriamente al resto de los países de la región.

Así actúa el país más potente y temido de Latinoamérica: cuenta con un ejército que reta a las potencias y emplea tecnología militar de última generación.

Este presupuesto permite a Brasil mantener operativa una fuerza terrestre moderna, con más de 2.200 vehículos blindados, así como una armada y fuerza aérea en continua renovación. También garantiza un despliegue efectivo en puntos clave como la Amazonía, las fronteras y las regiones marítimas, asegurando una sólida cobertura nacional.

Brasil avanza en tecnología militar propia

Una de las grandes ventajas estratégicas de Brasil es su capacidad de producción militar nacional: desarrolla aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles con estándares internacionales.

La apuesta por la autonomía tecnológica también se refleja en la inversión en innovación: cerca del 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, desarrollo y producción nacional, lo que reduce la dependencia de importaciones y refuerza la autosuficiencia bélica.

Según el Ministerio de Defensa brasileño, el país ya opera con cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y ha iniciado pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero en su tipo en la región.

¿En qué rankings internacionales se destaca Brasil?

Brasil ha participado en numerosas misiones de paz de la ONU y tiene influencia directa en organismos como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa. Su rol como potencia regional se ha consolidado tanto en el terreno militar como en la diplomacia de defensa.

De acuerdo con el ranking de Global Firepower 2025, Brasil ocupa el puesto 11 entre las potencias militares del mundo, por encima de naciones como Irán, Israel o Ucrania. Este posicionamiento no solo se debe al tamaño de su ejército o a su tecnología, sino también a su capacidad logística, presencia territorial y experiencia en operaciones multinacionales.