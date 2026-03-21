Francia avanza con uno de los proyectos militares más ambiciosos de su historia con la construcción de un nuevo portaaviones nuclear de última generación. El buque, denominado France Libre, se posicionará como uno de los más modernos de todo el mundo y será multi operativo. La iniciativa forma parte del programa Porte Avions Nouvelle Génération, considerado el desarrollo naval más importante de Europa y de la Armada de Francia. Por su parte, el objetivo del Gobierno francés con mejorar la capacidad operativa de la Armada Naval en un momento de máxima tensión a nivel geopolítico. El nuevo portaaviones reemplazará al actual Charles de Gaulle y se espera que entre en servicio en 2038. Su construcción comenzará con el ensamblaje del primer bloque hacia 2031 en los astilleros de Saint Nazaire, uno de los centros industriales clave del país. Luego de completar el casco, el buque será trasladado a Tolón para su equipamiento final y la instalación de los sistemas nucleares. Las pruebas de mar están previstas para mediados de la próxima década, antes de su incorporación definitiva. En este sentido, Emmanuel Macron expresó: “Estamos ante algo más que un buque de guerra. Se trata de una demostración permanente de nuestra determinación para actuar solos si es necesario, y con nuestros aliados si es posible”, señaló. Asimismo, resaltó que “pocos países son capaces de proyectar semejante combinación de poder aéreo, naval y de mando a miles de kilómetros de sus costas”, concluyó. El nuevo portaaviones del ejército francés contará con dos reactores nucleares de última generación desarrollados por TechnicAtome, con una potencia superior a la del actual modelo en servicio. Además, entre sus innovaciones se destacan las catapultas electromagnéticas, que permitirán lanzar aeronaves de mayor peso y mejorar la eficiencia en operaciones aéreas. Por su parte, el buque estará preparado para operar tanto aviones tripulados como sistemas no tripulados, ampliando su capacidad en misiones modernas y podría incluir una pista para drones. El France Libre tendrá una longitud cercana a los 310 metros y una cubierta de vuelo de más de 85 metros de ancho. Su desplazamiento alcanzará las 80.000 toneladas, lo que lo posiciona entre los buques más grandes de Europa. El aumento de tamaño permitirá incrementar el ritmo de operaciones y realizar maniobras simultáneas de despegue y aterrizaje. Asimismo, podrá operar a aviones de combate tipo caza y de apoyo logístico. En tanto, el portaaviones nuclear contará con bases de helipuerto y podrá albergar a más de 1000 tripulantes, superando la capacidad actual del portaaviones Charles de Gaulle.