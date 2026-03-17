En pleno conflicto bélico en Medio Oriente, Japón avanzó en el fortalecimiento de su poder militar con la incorporación de los primeros misiles de crucero Joint Strike Missile (JSM), destinados a equipar a los cazas F-35A de su Fuerza Aérea de Autodefensa. La llegada de estos misiles se enmarca en una serie de acuerdos firmados entre Japón y la empresa noruega Kongsberg Defence & Aerospace, entre los que se destaca el contrato establecido en noviembre de 2024 por u$s 172,7 millones. El misil Joint Strike Missile que adquirió la fuerza aérea de Japón fue desarrollado por Kongsberg Defence & Aerospace a partir del Naval Strike Missile y se adaptó para ser transportado en la bodega interna del caza F-35. En cuanto a las características, el armamento es un misil aire-superficie con capacidad para atacar objetivos tanto en el mar como en tierra, con un importante alcance. Además, tiene la capacidad de impactar sobre blancos móviles por su precisión a distancia. El refuerzo militar se apoya en un presupuesto de Defensa récord aprobado para 2026, que supera los 9 billones de yenes, equivalentes a unos u$s 58.000 millones, en un contexto de máxima tensión a nivel geopolítico por los focos de conflictos bélicos activos. Una parte central de esos recursos estará destinada al desarrollo y adquisición de misiles, con una inversión superior a los 970.000 millones de yenes para potenciar la capacidad de ataque a distancia. Dentro de ese plan se incluye la compra de misiles Type-12 de fabricación local, con un alcance cercano a los 1.000 kilómetros, lo que refuerza el objetivo de ampliar la capacidad disuasiva, renovación de aviones de ataque caza, drones, naves para operaciones marítimas y equipamiento terreste.