Oficial | Llega un nuevo helicóptero al Ejército tras completar el acuerdo millonario más grande de la historia del país. (Fuente: Airbus).

España ha alcanzado el acuerdo más significativo en la historia del país para la renovación de su flota aérea, lo que ha llevado a la confirmación de la llegada de un nuevo helicóptero H145M que reforzará al Ejército español.

Este hecho representa un avance significativo en la modernización de las Fuerzas Armadas, con la incorporación de 100 helicópteros Airbus que fortalecerán las capacidades operativas del Ejército de Tierra, el Ejército del Aire y del Espacio, así como de la Armada.

La adquisición de helicópteros que fortalecerá las fuerzas armadas españolas

En diciembre de 2025, el Ministerio de Defensa español formalizó la adquisición de 100 helicópteros a Airbus Helicopters. Cabe destacar que la financiación se realizó a partir del presupuesto militar total de aproximadamente 4000 millones de euros.

Este acuerdo representa el más significativo en la historia de adquisiciones de este tipo, inscrito en el Plan Nacional de Helicópteros. El paquete contempla la adquisición de cuatro modelos adaptados a diversas misiones:

13 H135 para entrenamiento avanzado de pilotos, apoyo logístico ligero y observación

6 H175M para transporte de personalidades y renovación de flotas obsoletas

31 NH90 para transporte táctico y operaciones especiales; lo cual es de especial importancia para el Ejército de Tierra

50 unidades del H145M.

Llega un nuevo helicóptero al Ejército tras completar el acuerdo millonario más grande de la historia del país (foto: Airbus).

Descubre las características del nuevo helicóptero H145M del Ejército

Según Airbus, el H145M, un helicóptero biturbina multipropósito ligero, se distingue por su versatilidad, eficiencia operativa y aviónica avanzada que cumple con los estándares europeos. Además, tiene la capacidad de alcanzar 250 km/h, junto con un alcance de 662 km y una altitud operativa de 2700 m.

Este modelo, equipado con el sistema HForce, posibilita misiones de ataque ligero (complementando al EC-665 Tigre), formación de tripulaciones, operaciones utilitarias y respuestas rápidas ante emergencias o catástrofes.

Estas capacidades lo establecen como un activo ideal para escenarios complejos, tanto urbanos como montañosos, proporcionando una alta maniobrabilidad y potencia de fuego ajustable.

Llega un nuevo helicóptero al Ejército tras completar el acuerdo millonario más grande de la historia del país. (Foto: Airbus).

Despega el primer helicóptero: comienza una nueva era

Recientemente, en febrero de 2026, se confirmó que el Batallón de Helicópteros de Ataque 1 (BHELA 1), que forma parte de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) y tiene su sede en Almagro (Ciudad Real), será la primera unidad en recibir el nuevo helicóptero H145M.

Como unidad táctica de referencia y la única especializada en combate dentro de las FAMET, el BHELA 1 verá fortalecido su estructura operativa a corto plazo. Esta incorporación complementa la modernización en curso del helicóptero de ataque HA-28 Tigre, la cual incluye mejoras para la interacción con drones y comunicaciones seguras a través de satélite.

Las entregas de las nuevas aeronaves se programan entre 2027 y 2031 , con un impacto industrial favorable en la planta de Airbus en Albacete, donde se generarán más de 300 empleos directos y se establecerá un centro internacional de formación para pilotos y técnicos del H145M, además de instalaciones para la customización militar.

Así es el poderío aéreo de España

De acuerdo al ranking del Global Firepower, España se mantiene en el 26.º lugar dentro de la lista de poderío aéreo, por detrás de Brasil, Irán, Estados Unidos, Rusia, Japón, China y otras potencias mundiales.

Su flota está compuesta de 440 aeronaves, de las que destacan: