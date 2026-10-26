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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada marcada por la inestabilidad del tiempo para el centro del país.

De acuerdo con el reporte oficial, se esperan lluvias aisladas y tormentas en suelo cordobés a lo largo del martes, acompañadas por un marcado descenso en las marcas térmicas respecto a las jornadas anteriores y rotación de vientos.

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Cómo estará el clima el martes 27 en Córdoba

Durante la madrugada del martes, el cielo se mantendrá mayormente nublado con una temperatura mínima de 13° C y bajas probabilidades de precipitación (0 - 10%).

Sin embargo, el panorama cambiará hacia la mañana y la tarde, cuando la probabilidad de lluvias y tormentas aumente al rango de 10 a 40%:

  • Mañana: se registrarán lluvias aisladas con una marca térmica de 15° C y vientos del sector norte de entre 7 y 12 km/h.
  • Tarde: llegará la máxima del día con 19° C y se prevén tormentas aisladas, acompañadas por ráfagas de viento del sudoeste que alcanzarán velocidades de entre 13 y 22 km/h.
  • Noche: continuarán las lluvias aisladas con un marcado descenso de la temperatura hasta los 15° C y un viento que rotará hacia el sudeste a una velocidad de 0 a 2 km/h.

Cómo evolucionará el tiempo a partir del miércoles 28 de octubre

Para el miércoles 28 de octubre, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse en la provincia mediterránea. El organismo oficial prevé una jornada con cielo parcialmente nublado tanto en la mañana como en la tarde, sin probabilidad apreciable de precipitaciones (0 - 10%).

Durante la madrugada del martes, el cielo se mantendrá mayormente nublado con una temperatura mínima de 13° C y bajas probabilidades de precipitación.
Durante la madrugada del martes, el cielo se mantendrá mayormente nublado con una temperatura mínima de 13° C y bajas probabilidades de precipitación.SMN

Las temperaturas mostrarán una amplitud térmica más pronunciada: la mínima quebrará en los 12° C durante las primeras horas del día, mientras que la máxima trepará hasta los 25° C hacia la tarde.

Los vientos soplarán de manera constante a velocidades de entre 7 y 12 km/h, marcando una clara mejoría en el estado del tiempo.

Cómo estará el clima en CABA durante martes y miércoles

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el panorama se mantendrá estable y libre de lluvias durante ambas jornadas.

Para el martes 27 se espera una mínima de 12° C y una máxima de 20° C, con cielo cubierto a parcialmente nublado a lo largo de todo el día y vientos moderados de entre 7 y 22 km/h.

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Por su parte, el miércoles 28 presentará un leve ascenso de las marcas térmicas en el territorio porteño, con una mínima de 13° C y una máxima de 23° C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitación y con vientos calmos del sector sudoeste y este.