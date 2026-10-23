Fanáticos del fútbol caminan bajo el paraguas bajo la lluvia en Ciudad de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó lluvias de distinta intensidad para varias regiones de México el viernes 23 de octubre de 2026. El reporte también contempla temperaturas elevadas y fuertes rachas de viento en algunas zonas.

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 horas, emitido el 21 de octubre a las 14:00, las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de entre 25 y 50 milímetros en varios estados.

¿En qué estados habrá lluvias el viernes 23 de octubre?

El SMN prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, se esperan intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Sonora, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos se pronostican lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros.

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo Carachure Bautista Jesús

¿Qué temperaturas y rachas de viento pronostica Conagua?

El reporte contempla temperaturas máximas de 35 a 40 °C en el norte de Sinaloa y de 30 a 35 °C en distintas regiones del país. Entre ellas se encuentran Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan las siguientes condiciones:

Rachas de viento de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca.

Rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chiapas.

Oleaje de 2 a 3 metros: costas de Guerrero y Oaxaca, en el golfo de Tehuantepec.

El SMN advierte que las lluvias fuertes pueden acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y granizo, además de ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.