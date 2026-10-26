El lunes comenzó con condiciones meteorológicas favorables tras un fin de semana ventoso y fresco. Tras varios días de cielo nublado, el sol se hizo presente y el día tendrá una máxima de 17°.

Conforme pasen los días, las temperaturas comenzarán a ascender hasta los 25°, pero con el riesgo de posibles lluvias durante el jueves.

Cómo estará el clima esta semana, según el pronóstico del SMN

El organismo informó que las condiciones serán favorables durante gran parte de la semana.

La mañana del lunes 26 será soleada con mínimas de 12°. Conforme pasen las horas la temperatura ascenderá hasta los 17°, pero podría contar con la presencia de nubosidad por la tarde y noche.

pronostico del clima. SMN

Para el martes 27 el cielo tendrá una tendencia a estar nublado con máximas de 20° por la tarde. La probabilidad de lluvias se ubicará en torno al 10% con una noche de 17°.

El miércoles 28 presentará un mejor clima. El pronóstico señala precipitaciones casi nulas de lluvias con máximas de 23° por la tarde con cielo despejado.

Regresan los días de sol, pero posibles lluvias: el pronóstico del clima de esta semana, según el SMN.

La mañana del jueves 29 estará marcada por una chance de lluvias de entre 10% y 40% que dará paso a una tarde nublada con máximas de 23°.

Con el viernes 30 llegarán condiciones climáticas favorables sin probabilidades de lluvias, cielo despejado y una temperatura de entre 15° y 24°.

El fin de semana serán días ideales para realizar actividades al aire libre por la nula probabilidad de lluvias y el cielo despejado. El pronóstico anticipa máximas de 25° con leves vientos.

¿En qué localidades podría llover el jueves 29?

El pronóstico del clima anticipa probabilidad de lluvias para distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el jueves 29. En la Ciudad, las precipitaciones podrían alcanzar distintas comunas, mientras que en el conurbano se observa posibilidad de lluvias en distintas localidades.

La probabilidad de precipitaciones será variable y, según el pronóstico, podría ubicarse entre 10% y 40%.