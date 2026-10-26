Noviembre tendrá un esquema excepcional de atención bancaria por el Día del Trabajador Bancario y los feriados dispuestos con motivo de la visita del papa León XIV.

Según el calendario oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades financieras no abrirán el lunes 9 ni el martes 10 de noviembre, dos jornadas que, sumadas al fin de semana y al cierre del viernes 6 por el Día del Trabajador Bancario, conformarán cinco días consecutivos sin atención presencial habitual.

Calendario bancario de noviembre: las fechas que obligarán a reorganizar trámites y pagos

El cierre de las sucursales se concentrará en la segunda semana de noviembre.

El viernes 6 se conmemora el Día del Trabajador Bancario; el sábado 7 y el domingo 8 no habrá atención habitual por tratarse del fin de semana; y el lunes 9 y el martes 10 se sumarán los feriados establecidos por la visita papal.

La medida afectará especialmente a quienes necesiten realizar gestiones por ventanilla, presentar documentación o completar operaciones que dependan de la intervención de empleados bancarios .

Por eso, el jueves 5 será la última jornada previa a esta seguidilla para resolver trámites presenciales antes del cierre.

El calendario oficial puede consultarse en el sitio del BCRA, que reúne las fechas que deben observar las entidades financieras durante 2026.

El calendario bancario de noviembre prevé cinco días consecutivos sin atención presencial habitual, entre el viernes 6 y el martes 10. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Transferencias, cajeros automáticos y home banking: qué operaciones seguirán disponibles durante los feriados

El cierre de las sucursales no implica una interrupción total de los servicios financieros. El BCRA informa que durante los feriados se pueden utilizar billeteras electrónicas, cajeros automáticos, home banking y aplicaciones bancarias para realizar transferencias, pagar servicios, consultar movimientos y operar con tarjetas .

No obstante, la disponibilidad de los canales digitales no garantiza que todas las operaciones se procesen de inmediato. Determinadas gestiones pueden depender de horarios de compensación, validaciones o procedimientos que requieren actividad bancaria en días hábiles.

Los clientes que necesiten depositar cheques, retirar sumas elevadas de efectivo o completar trámites presenciales deberían consultar las condiciones de su entidad y anticipar esas operaciones. También conviene verificar los plazos de acreditación cuando se trate de pagos con vencimientos determinados.

Día del Trabajador Bancario: dónde se establece el feriado del viernes 6 de noviembre

El viernes 6 de noviembre de 2026 se conmemorará el Día del Trabajador Bancario, una fecha que implica la suspensión de la atención al público en las sucursales.

La celebración recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924 y se rige por el artículo 50 de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75.

En específico, establece: “Instituyese como Día del Bancario el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales”.