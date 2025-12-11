Uno de los rituales más emblemáticos es el del huevo en el agua. Foto: Freepik.

El ritual del huevo en el agua es uno de los más utilizados alrededor del mundo por quienes desean realizar una limpieza de energía y atraer un futuro próspero, sobre todo en fin de año.

Para ello, en la tarde del último día del año, se rompe un huevo y se vierte en un vaso con agua que se coloca bajo la cama. A medianoche, se interpreta la forma que toma el huevo en el agua, simbolizando matrimonio o muerte, dependiendo de si parece una iglesia o un ataúd.

Además, se cree que si el huevo se hunde, presagia mala suerte, mientras que si flota, augura buena fortuna.

¿Cómo hacer el ritual del huevo y para qué sirve?

Otra manera de ejecutarlo y que guarda más relación con la limpieza energética, tiene que ver con frotarlo por todo el cuerpo para que absorba las energías negativas.

Quienes deseen realizarlo deberán seguir los siguientes pasos:

Encender una vela blanca para la protección,

Dejar un vaso lleno de agua preparado,

Pasar el huevo por todo el cuerpo de la persona, desde la cabeza hacia los pies y en movimiento circulares (se debe prestar mayor atención a las áreas que presenten molestias),

Luego, romper el huevo en el vaso de agua y dejar reposar por unos minutos para que tomen formas,

Al finalizar, se debe tirar el contenido en un flujo de agua para asegurar que las malas energías sean liberadas.

El ritual del huevo es una práctica de origen popular, muy arraigada en diversas culturas latinoamericanas.

Ritual del huevo: ¿cómo interpretar los resultados?

Quienes sigan los pasos para realizar el ritual del huevo deberán prestar mucha atención a los resultados. Si muestra signos de enfermedad, mala energía o bloqueos espirituales, significa que el rito ha tenido éxito. Se podrán mostrar los siguientes resultados:

Telarañas : en caso de que las telarañas vayan de arriba para abajo, significa que las personas del entorno hablan mal y critican,

Picos o espinas hacia abajo : significa que alguien siente envidia y que vigila todo lo que se hace,

Flores : esta señal es positiva, ya que manifiesta la presencia de buenas energías,

Yema turbia con burbujas : alguien realizó un mal de ojo,

Puntos rojos y negros : se acercan tiempos de enfermedad,

Figuras enroscadas o remolinos : hay molestias en el cuerpo que se ignoran,

La yema baja al fondo del vaso : posible presencia de magia negra,

La yema aparece cocinada y clara: hay energía negativa en el ambiente.

Más rituales para fin de año

Los rituales de Año Nuevo adquieren especial relevancia para las personas que buscan abundancia para los próximos 12 meses.

En ese sentido, existen varios ritos que se han popularizado:

Las doce uvas: en la medianoche del 31 de diciembre, se comen 12 uvas, una por cada mes del año, acompañadas de un deseo por cada una.

En la medianoche del 31 de diciembre, se comen 12 uvas, una por cada mes del año, acompañadas de un deseo por cada una. Foto: Freepik.