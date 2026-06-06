El Rito Nacional Mexicano (R.N.M.) fue creado el 26 de marzo de 1826. A casi 200 años de su nacimiento, las logias que integran este rito nacionalista están regidas por ordenamientos muy particulares, lo que lo hace único entre los diferentes ritos masónicos del mundo, como el Rito Escocés, que llegó a México en la etapa final de la colonización española.

Para conocer más en profundidad sobre el Rito Nacional Mexicano, hablamos en exclusiva con Marcelino Núñez Mondragón, integrante activo del Supremo Consejo del R.N.M. y miembro de la Respetable Logia Simbólica Quetzalcoatl No. 2 del estado de Veracruz.

Rito Nacional Mexicano. Fuente: Archivo.

Con 25 años como masón y alcanzando el Grado 9°, el máximo grado al que cualquier masón del R.N.M. puede llegar a tener (equivalente al Grado 33 del Rito Escocés), Marcelino Núñez Mondragón reveló detalles nunca antes contados sobre lo que ocurre dentro de una logia masónica, qué significa ser un masón y el papel del masón en la sociedad, entre otros temas clave.

El Rito Nacional Mexicano comprendido como sociedad civil

El Rito Nacional Mexicano, más allá de ser un rito nacionalista, explica el Gran Luminar o Gran Maestro de la Orden, Marcelino Núñez Mondragón , es trasnacional y universal como la mayoría de los ritos. En esa línea, el masón explica que el R.N.M. tiene ordenamientos particulares.

“Nosotros tenemos nuestra oficinas centrales en CDMX y estamos organizamos por medio de una organización civil, desde esa mirada, somos un órgano de asociados y desde el punto de vista masónico, somos un grupo de masones, miembros activos, que poseen el último grados de Rito Nacional Mexicano y 9 de los integran el Supremo Consejo", remarca.

Es importante tener claro que en el caso del R.N.M., este permite que solo haya una Gran Logia por estado. Por lo tanto, en varios estados, aunque no en los 33 de México, existen Grandes Logias. Además, hay logias en Estados Unidos y en algunos países de Suramérica, como Argentina y Chile que responden al R.N.M.

¿Es la masonería una religión o filosofía de vida?

El Gran Maestro deja en claro que la masonería no es una religión, pero, sí los miembros tienen la libertad para creer o no creer en algo o alguien.

“En el R.N.M., puntualmente en él, como rito liberal, podemos, inclusive, no creer un Ser Supremo", afirma el masón de Grado 9° y remarca que, al final del proceso se termina considerando la creencia en alguien superior, pero, se puede ser ateo e ingresar y formar parte del R.N.M. En otros ritos no es así. Hay ritos que les tienen que creer forzosamente en un ser superior.

Masones, ulustración. Fuente: Archivo.

El ingreso a una logia masónica y la ceremonia o rito de iniciación

Se hace masón, no se nace ni se hereda. Cada quien, en su libertad civil y humana, tiene el poder de decidir si quiere hacer parte de una logia masónica, pero, para quienes lo buscan, deben saber que hay pautas a seguir para formar parte de una logia masónica.

El ingreso a la masonería, se hace por medio de una una invitación, luego de la invitación hay una entrevista por dos miembros autorizados activos de la maestría que deben tener mínimo el tercer grado en la masonería.

Ellos son el primer filtro, luego, uno se presenta a la logia y por medio de la ceremonia de iniciación, por que la masonería es iniciática, una vez que se lleva a cabo la ceremonia de iniciación, esa persona es reconocida como masón y entrar a ser parte de la hermandad.

“La masonería tiene una curva de aprendizaje. En mi opinión, esto es subjetivo, considero que la curva de aprendizaje dura tres años, quien supera este tiempo, difícilmente se retira de la masonería y la hace parte de su vida”, aclara Marcelino Núñez Mondragón.

Ceremonia de iniciación a la Cámara de Perfección de Maestros Aprobados Grado 4°. Fuente: Ritonacionalmx.

Hace 25 años, Marcelino Núñez Mondragón recibió la invitación para ser masón, ese día su vida cambió para siempre y no olvida más su ritual de iniciación.

“Los distintos ritos existentes tienen las mismas políticas en la primera de lo que se podría denominar, carrera masónica, que son los primeros tres años. Esas partes son: Aprendiz, Compañero y Maestro”.

Los principales valores de un masón

En general son los mismos que los de cualquier otra persona, pero con algunas diferencias muy precisas entre el esto de los ciudadanos.

Los masones del R.N.M buscan que haya libertad de pensamiento. Son una fraternidad y dentro de las logias se tratan de hermanos. Trabajan para que en esas relaciones de grupos se sustenten en el respeto y la tolerancia. Además, buscan que haya equidad entre los miembros en relación a cada una de sus acciones.

“Los masones debemos ser hombres de honor, rectos, honestos, íntegros, en todas las áreas en las que nos movemos, dentro y fuera de los talleres masónicos”.

Pero, los valores de los masones en México tiene un plus diferencial. Resulta que el R.N.M. es mucho más pragmático; es decir, es menos especulativo y más práctico.

Marcelino Núñez Mondragón pone en contexto este pragmatismo, debido a que es un rito nacionalista que tuvo lugar en el marco de los procesos independentistas que se dieron en toda Latinoamérica.

El 26 de marzo del 2026, el R.N.M cumplirá 200 años de existencia. El Rito Nacional Mexicano surge 4 años después de haberse consumado la independencia de México.

Masones en México Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lo qué esconde el rito de iniciación masónica

A diferencia de lo que cualquier persona podría llegar a pensar, el rito de iniciación masónica no tiene nada que ver con un rito de magia negra u oscura. Sobre este tema, el Gran Luminar trajo luz sobre el tema y reveló los secretos detrás del rito de iniciación.

El ritual de iniciación en la masonería es un proceso místico. Si tuviéramos que hablar en términos mágicos, la masonería se va por el campo de lo positivo, lo blanco, alejado de los nocivo, de las corrientes hechiceras de brujería y magia negra. La masonería no practica ese tipo de magias.

Como institución, la masonería tiene prohibido ese tipo de prácticas, pero, no significa que no haya alguno, de forma personal, que las practique.

El ritual de la iniciación del Rito Nacional Mexicano consiste en un procedimiento que, por el misticismo que involucra termina impactando tanto al candidato que termina siendo una ceremonia inolvidable, porque solo por medio de ese momento se tiene acceso a la masonería.

“Cada vez que vemos las ceremonias de iniciación de los nuevos masones, vamos recordando la nuestra, no importan si ya pasaron 50 años. Es un momento de muchas emociones y expresiones que uno siempre recuerda“, afirma el entrevistado.

La ceremonia de iniciación de un masón no tiene nada que ver con ritos o ceremonias satánicas. “Nosotros, si quisiéramos hablar de una similitud con la religión cristiana, se podría decir que la masonería va con el cristianismo esotérico básico, aquel que se instaló antes del catolicismo", expresa.

Ceremonia de iniciación a la Cámara de Perfección de Maestros Aprobados Grado 4°. Fuente: Ritonacionalmx.

Cambios debe hacer una persona que se inicia en la masonería

Uno de los propósitos de la masonería es el mejoramiento personal sustentado en que, un mejor ciudadano, es capaz de construir una mejor sociedad y no al revés.

“Con frecuencia hay mucha confusión en esta consideración. Queremos que haya una buena sociedad, pero con ciudadanos no muy buenos”, remarca el Gran Maestro de la Orden con Grado 9° de la Respetable Logia Simbólica Quetzalcoatl No. 2.

Según el entrevistado, el proceso debe ser inverso. Debe cambiar el ciudadano, porque la sociedad es solo una extensión de las personas, y en la medida que la gente mejore, la sociedad también va a mejorar.

Entonces, ¿qué sucede cuando una persona ingresa a la masonería? Generalmente, se tiene gente que la rodea, familia, amigos y compañeros; lo impactante, es que luego de unos meses, alguna de las personas que hacen parte del núcleo social del masón iniciado, le hace saber del cambio notable que ha tenido para bien.

Gran Maestro de la Orden con Grado 9° de la Respetable Logia Simbólica Quetzalcoatl No. 2. Fuente: Ritonacionalmx.

La masonería, sin tener una metodología tradicionalista, va generando cambios graduales e invisibles de forma interna que impactan en la sociedad en la que el individuo está inmerso.

¿Se puede decir a la familia, amigos y sociedad, que uno es masón?

No precisamente, dice Núñez Mondragón y subraya que en la actualidad, la masonería se ha convertido en una organización discreta. Las condiciones sociales y la forma como ven a la masonería y los masones han cambiado mucho.

En esa línea, el Gran Luminar cuenta que ya no existen, ni se dan las sanciones que habían en el siglo XIX con órganos de control tan terribles como el Santo Oficio, dejando atrás el secretismo.

“Hay quienes prefieren llevarlo más en discreción y hay familias que nunca se enteran que uno de sus miembros es masón y hay otros que acostumbran a llevar a su familia a algún evento que es permitido hacerlo”.

Eventos masónicos en los que pueden asistir gente que no es masón

En el R.N.M. hay eventos en los que puede participar todo el mundo y hay quienes llevan amigos y familiares porque les agrada que sepan que es masón.

Para aclarar, Núñez Mondragón afirma que no hay una regla estricta de conducta a ese grado de rigurosidad, pero sí hay aspectos en los que cada masón debe ser más responsables y cuidadoso, ya que hay un compromiso a no divulgar información interna.

Los que no se deben divulgar son los que se refieren a la parte interna y no a la cultural la masonería, como en todo conocimiento, cubre aspectos internos y externos, este último es el que se comparte y se da a conocer con sus familiares y amistades.

“Tenemos prohibido es dar a conocer los aspectos internos del conocimiento masónico”.

Ceremonia de Iniciación al Consejo del Supremo Gran Oriente de México. Fuente:

Así vive el día un masón y cómo debe comportarse

El masón es una persona como cualquier otra, por lo cual, su día lo vive como cualquier otro ciudadano.

Su marca diferencial sus actos están basados en el respeto por las leyes. El masón debe ser un ser responsable, respetuoso, participativo y pendiente de lo que sucede con la sociedad que lo rodea y buscando siempre la superación personal como medio para alcanzar a impactar positivamente a la sociedad de la cual hace parte y/o lo rodea.

“Fuera de la teoría, los masones vivimos y trabajamos como cualquier otro ciudadano. No hay ninguna diferencia aparente”.

Masones, ilustración. Fuente: Archivo.

¿Se puede ser masón sin tener educación de élite?

Sí, comenta el masón y afirma que "todo mundo puede ser masón“, pero deben tener presente que hay reglas, procedimientos y normal a cumplir. “Algunos nos cuesta más trabajo que a otros, pero, en el R.N.M. todos tienen posibilidad de ingresar”, aclara Marcelino Núñez Mondragón.

En el R.N.M. como en toda la masonería se parte de la búsqueda del conocimiento y la verdad. Del conocimiento se pasa a la acción, lo que decanta en la necesidad de estudiar y preparación de distintas maneras.

“En la masonería se da una educación y estudios diferentes a los académicos tradicionales que todos conocemos”.

Los masones deben leer y mucho. Quien está acostumbrado a leer se le facilitará el conocimiento. Partiendo de esa base, dice el Gran Maestro, no hay ninguna discriminación.

Quien tenga un nivel superior de estudios académicos como el que tiene uno básico, también puede acceder a los estudios masónicos.

¿Sobre qué leen los masones o qué estudian?

La masonería es gradual y se basa en un proceso de retroalimentación. Para avanzar a un grado superior, es necesario conocer y superar el grado anterior. Quienes están en grados superiores pueden ver lo que se estudia en los grados inferiores.

Ofrenda floral en honor del IPH Benito Juárez. Fuente: Ritonacionalmx.

En el R.N.M. Hay una obligación expresa, aún cuando se está en el último grado, asistir, cuanto menos, al primer grado, permanentemente. Esa dinámica es una asistencia de una vez por semana y así se convierte en un proceso de retroalimentación permanente.

“Tenemos un programa de estudio para cada grado, básico, y de ahí se le agrega lo que sea del interés del hermano. El aprendizaje, en general, trata de un programa en particular y se complementa con temas de interés personal del hermano”, manifiesta el masón Marcelino Núñez Mondragón.

El programa de cada grado es variado y dependerá del grado y la profundidad de los estudios, pero en general, las temáticas a estudiar son educativos, filosóficos, religiosos y políticos.

¿De qué hablan en las reuniones que hacen en las logias?

Las reuniones de las logias tienen un programa básico complementado con temas libres. Estos temas, generalmente culturales, espirituales, políticos y educativos, varían de nivel en nivel, con un énfasis diferente en cada uno.

Hay niveles donde los temas de conversación están enfocados en lo religioso, en lo políticos, en lo científico y otros en lo cultural.

Símbolos que identifican a los masones. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Vlada Young

El Rito Nacional Mexicano revela en primera persona lo mejor de ser masón

Las logias masónicas fomentan un ambiente ideal para el crecimiento personal, tanto interno como externo, ofreciendo a todos la oportunidad de adquirir conocimiento según su interés.

Este conocimiento es considerado crucial para el masón, pues puede conducir a la verdad.

En el Rito Escocés, el lema es “A la gloria del gran arquitecto del universo”, mientras que en el Rito Nacional Mexicano es: “Al triunfo de la verdad y al progreso del género humano”. Ambos lmas subrayan la importancia del conocimiento para el desarrollo personal y social.