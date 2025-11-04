El Feng Shui, la filosofía china que busca armonizar los espacios para mejorar la energía vital, propone usar elementos naturales para atraer prosperidad.

Dos de los más efectivos son el laurel y la planta de jade, que se pueden ubicar en puntos clave del hogar para activar el flujo económico y mejorar el bienestar.

Aunque muchas personas los conocen por sus usos tradicionales -el laurel como condimento y el jade como planta decorativa-, en el Feng Shui tienen un valor simbólico que va más allá.

Se los asocia con la abundancia, la protección y la sabiduría, y su correcta ubicación puede marcar la diferencia en la energía de una casa.

Laurel: cómo usarlo para atraer dinero y filtrar malas energías

El laurel es una planta aromática que representa la victoria y la claridad mental. En el Feng Shui, se usa para activar la prosperidad y limpiar bloqueos energéticos. Estas son las formas más recomendadas de usarlo:

En la entrada del hogar : colocar dos o tres hojas secas en un cuenco cerca de la puerta principal ayuda a filtrar las energías negativas y favorece el ingreso de oportunidades.

En el sector sureste de la casa : según el mapa Bagua, esta zona representa la riqueza. Un recipiente con laurel, monedas y un billete doblado potencia el flujo económico.

En la billetera o caja de dinero : una hoja seca mantiene el movimiento constante del dinero.

En la cocina : un cuenco con hojas en la mesada activa la energía de la nutrición y la abundancia.

Como sahumerio natural: quemar hojas de laurel y pasar el humo por los ambientes, limpia el espacio y atrae buena suerte.

Es importante usar el laurel con intención y evitar el exceso. Si se quema, hay que ventilar bien y nunca mezclarlo con cloro o amoníaco, ya que puede generar gases tóxicos.

Planta de jade: dónde ubicarla para activar la abundancia

La planta de jade (Crassula ovata) es una suculenta resistente que se asocia con el crecimiento económico y la buena fortuna. En el Feng Shui, se recomienda colocarla en lugares estratégicos para potenciar su energía:

Zona sureste del hogar o de una habitación : este sector representa la riqueza. Ubicar la planta allí favorece el ingreso de dinero y el desarrollo de proyectos.

Cerca de una ventana con luz natural indirecta : el jade necesita buena iluminación para crecer sano. Además, la luz simboliza nuevas oportunidades.

Junto a la puerta de entrada: colocarla cerca del ingreso principal activa la energía positiva y da la bienvenida a la prosperidad.

Lugares que se deben evitar

No se recomienda ubicar la planta de jade en baños ni en espacios sin luz natural. Estos ambientes pueden debilitar su efecto energético y afectar su crecimiento.

Ritual simple para potenciar la energía de ambos elementos

Una forma práctica de combinar el poder del laurel y del jade es armar un pequeño altar en el sector sureste del hogar. Se puede colocar la planta de jade junto a un cuenco con hojas de laurel, monedas y una vela verde. Este conjunto activa la energía de la abundancia y ayuda a mantener el equilibrio económico.