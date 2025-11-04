En esta noticia
El Feng Shui, la filosofía china que busca armonizar los espacios para mejorar la energía vital, propone usar elementos naturales para atraer prosperidad.
Dos de los más efectivos son el laurel y la planta de jade, que se pueden ubicar en puntos clave del hogar para activar el flujo económico y mejorar el bienestar.
Aunque muchas personas los conocen por sus usos tradicionales -el laurel como condimento y el jade como planta decorativa-, en el Feng Shui tienen un valor simbólico que va más allá.
Se los asocia con la abundancia, la protección y la sabiduría, y su correcta ubicación puede marcar la diferencia en la energía de una casa.
Laurel: cómo usarlo para atraer dinero y filtrar malas energías
El laurel es una planta aromática que representa la victoria y la claridad mental. En el Feng Shui, se usa para activar la prosperidad y limpiar bloqueos energéticos. Estas son las formas más recomendadas de usarlo:
- En la entrada del hogar: colocar dos o tres hojas secas en un cuenco cerca de la puerta principal ayuda a filtrar las energías negativas y favorece el ingreso de oportunidades.
- En el sector sureste de la casa: según el mapa Bagua, esta zona representa la riqueza. Un recipiente con laurel, monedas y un billete doblado potencia el flujo económico.
- En la billetera o caja de dinero: una hoja seca mantiene el movimiento constante del dinero.
- En la cocina: un cuenco con hojas en la mesada activa la energía de la nutrición y la abundancia.
- Como sahumerio natural: quemar hojas de laurel y pasar el humo por los ambientes, limpia el espacio y atrae buena suerte.
Es importante usar el laurel con intención y evitar el exceso. Si se quema, hay que ventilar bien y nunca mezclarlo con cloro o amoníaco, ya que puede generar gases tóxicos.
Planta de jade: dónde ubicarla para activar la abundancia
La planta de jade (Crassula ovata) es una suculenta resistente que se asocia con el crecimiento económico y la buena fortuna. En el Feng Shui, se recomienda colocarla en lugares estratégicos para potenciar su energía:
- Zona sureste del hogar o de una habitación: este sector representa la riqueza. Ubicar la planta allí favorece el ingreso de dinero y el desarrollo de proyectos.
- Cerca de una ventana con luz natural indirecta: el jade necesita buena iluminación para crecer sano. Además, la luz simboliza nuevas oportunidades.
- Junto a la puerta de entrada: colocarla cerca del ingreso principal activa la energía positiva y da la bienvenida a la prosperidad.
Lugares que se deben evitar
No se recomienda ubicar la planta de jade en baños ni en espacios sin luz natural. Estos ambientes pueden debilitar su efecto energético y afectar su crecimiento.
Ritual simple para potenciar la energía de ambos elementos
Una forma práctica de combinar el poder del laurel y del jade es armar un pequeño altar en el sector sureste del hogar. Se puede colocar la planta de jade junto a un cuenco con hojas de laurel, monedas y una vela verde. Este conjunto activa la energía de la abundancia y ayuda a mantener el equilibrio económico.