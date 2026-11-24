En un libro sobre Francisco se revelaron secretos sobre sus malos momentos y su visión de León XIV.

En esta noticia Los escritos secretos del papa Francisco sobre el diablo y León XIV

Un nuevo libro publicado por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández reveló secretos personales sobre la intimidad espiritual del papa Francisco. La obra recopila extractos privados que el argentino Jorge Bergoglio escribió en agendas y cuadernos entre 1992 y 2024. Así, los textos exponen por primera vez sus luchas internas con el ejercicio del poder y el agotamiento durante su pontificado.

El libro de 160 páginas muestra el costado más reservado del ex líder de la Iglesia católica antes y después de su llegada al Vaticano. Según relató el autor del texto, el propio pontífice argentino le enseñó una vieja agenda de cuero con anotaciones manuscritas y le advirtió: “ A partir de esto, todos ustedes entenderán ”. De esta manera, los escritos permiten comprender las crisis que atravesó hasta su muerte en abril de 2025.

Los escritos secretos del papa Francisco sobre el diablo y León XIV

En sus diarios personales, el pontífice argentino confesó haber sufrido ataques demoníacos y detalló tres encuentros directos con el diablo. Dos de esos episodios ocurrieron cuando era arzobispo de Buenos Aires y el tercero sucedió en Roma durante 2018. “ No puedo olvidar sus ojos las dos primeras veces ”, escribió Francisco y contó que escuchó una voz triunfante que decía: “Ahora tengo todo lo que quería”.

Por otro lado, los manuscritos incluyen visiones sobre la entrada al infierno durante momentos de fuerte presión institucional y crisis de autosuficiencia. Fernández remarcó que el referente argentino padecía el exceso de actividad y la presión por las decisiones que chocaban con la sensación de autosuficiencia y los “momentos de aridez y desolación”.

Sin embargo, los textos también reflejan el profundo aprecio que Bergoglio sentía por su eventual sucesor, el actual papa León XIV. En sus notas, el pontífice definió a Robert Prevost como “un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreproachable”.

Francisco pudo ver en Prevost un líder pastoral. Vatican News

El vínculo entre Bergoglio y Prevost en la Curia

La relación entre ambos líderes con vínculos latinoamericanos se consolidó cuando el papa Francisco decidió convocar a Robert Prevost desde su labor misionera hacia el Vaticano. Bergoglio le confió la dirección del departamento encargado de nombrar a los obispos en todo el mundo y lo elevó al rango de cardenal en septiembre de 2023. Así, el pontífice argentino integró al futuro León XIV en el núcleo de decisiones de la Curia Romana.

Este respaldo quedó plasmado en los diarios personales de Francisco, donde destacó la integridad del prelado estadounidense frente a las tensiones internas de la Iglesia. Mientras lidiaba con sectores opositores dentro de la administración central, Bergoglio depositó su plena confianza en el criterio de Prevost. Por eso, la publicación del libro confirma la estrecha sintonía que unió a ambos papas antes del relevo en la Santa Sede.

De esta manera, tanto en las visiones del diablo y como en las de León XIV se revelan y analizan las crisis espirituales del Papa Francisco en el libro que surge de los extractos de sus diarios y de la investigación de Fernández.