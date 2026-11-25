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Tras la presión de la Iglesia Católica, el oficialismo cambió de estrategia en el Senado y acordó con el peronismo avanzar con la media sanción de Diputados, pero bajo ciertas condiciones. A pesar del acuerdo, las presiones de las casas de apuestas y los reparos de los gobernadores dejan un margen muy fino de votos para aprobar el proyecto que reclama la Conferencia Episcopal Argentina. Los detalles.

Este miércoles, durante el plenario de Comisiones, Patricia Bullrich llegó a un acuerdo con la bancada peronista bajo el cual el oficialismo acompañaría el proyecto que viene de Diputados.

Paralelamente, el senador José Mayans aceptó tratar, después de la votación de la media sanción de Diputados, un segundo proyecto impulsado por el oficialismo que apunta específicamente contra las apuestas ilegales.

Sin embargo, las alarmas están puestas sobre los números. La discusión quedará para después de la reforma política, que será el primer tema que tratará el Senado. Recién entonces llegará al recinto el proyecto de prevención de la ludopatía, que tiene media sanción de Diputados y está a pocos días de perder estado parlamentario .

El cambio de postura del oficialismo estuvo directamente relacionado con los tiempos y con la falta de acuerdos para modificar el texto. “Armar un dictamen en 24 horas era imposible”, explicaron voces allegadas a la jefatura de bloque libertario en diálogo con El Cronista.

Además, explicaron que Patricia Bullrich advirtió de la situación al Ejecutivo durante la última reunión de la mesa política. Allí, la senadora habría planteado que, de no ceder en este punto, se incurriría en una derrota parlamentaria.

Por este motivo, Bullrich apuesta por sancionar las casas de apuestas ilegales, algo que ya sostuvo durante el último año parlamentario.

Los números, finitos

Según indicaron voces del peronismo a El Cronista, los votos para aprobar el proyecto están “finos”.

Los bloques que responden a los gobernadores todavía tienen reparos sobre el texto y, además, no todos los senadores libertarios estarían alineados detrás de la estrategia.

Por eso, el acuerdo alcanzado entre Bullrich y Mayans no garantiza todavía la sanción. La discusión se trasladará al recinto después de la reforma política, en una jornada en la que el oficialismo deberá sostener dos negociaciones diferentes en pocas horas.

Sesion Ordinaria, el 19 de noviembre de 2026, en el Senado de la Nación, en Buenos Aires. Foto: Celeste Salguero / Comunicación Senado. Fuente: Sesión Celeste Salguero / Comunicación Senado.

El PRO, en tanto, tendrá una reunión para definir su posición. En principio, el bloque analiza acompañar la media sanción de Diputados. El argumento que circula entre los senadores del espacio es concreto: no quieren que el proyecto vuelva a la Cámara baja.

La posición del PRO también había estado atada al pedido de que el Gobierno garantizara una continuidad del debate si el Senado introducía modificaciones.

Antes del giro de este miércoles, el bloque y sectores de la UCR reclamaban que la iniciativa quedara incluida en las sesiones extraordinarias para que Diputados pudiera completar el trámite.

El acuerdo que cambió la estrategia

La definición de este miércoles modifica el escenario con el que el Senado llegó al plenario.

La idea original del oficialismo era construir un dictamen propio y modificar la media sanción de Diputados. Entre los puntos que estaban en discusión aparecían el refuerzo de los controles biométricos, la regulación de la publicidad, una cláusula federal y nuevas herramientas para bloquear plataformas ilegales .

Pero el oficialismo no consiguió cerrar ese texto con los bloques aliados.

Bullrich había planteado durante el plenario que el objetivo era trabajar sobre tres ejes: la protección de los menores, la publicidad y el combate contra las plataformas ilegales.

Claudio Fanchi/NA

“Tenemos el compromiso de abrir a extraordinarias por si hay que tener más tiempo”, había planteado durante la reunión.

La dirigente libertaria también sostuvo que el problema no está únicamente en las plataformas habilitadas. Según explicó, existen miles de sitios ilegales que no cuentan con controles suficientes para verificar la edad de los usuarios.

En ese punto, había propuesto incorporar una herramienta para que ENACOM pueda bloquear plataformas ilegales en un plazo de 24 horas cuando exista una denuncia, con posterior intervención judicial.

El proyecto de los gobernadores

El plenario de este miércoles había comenzado con tres textos sobre la mesa: la media sanción de Diputados, el proyecto que impulsaba el oficialismo y una iniciativa de Carolina Moisés.

El texto de Diputados plantea restricciones amplias a la publicidad y el patrocinio de las apuestas online, además de mecanismos de verificación de identidad, autoexclusión y límites a los medios de pago. En materia de publicidad, establece una prohibición general y limita las excepciones a salas y agencias habilitadas.

El proyecto de Moisés, en cambio, proponía un esquema diferente. Establecía franjas horarias para la publicidad —de 22 a 6 en televisión y plataformas digitales y de 20 a 6 en radio— y prohibía los anuncios durante eventos deportivos en vivo.

También incorporaba una exigencia de validación biométrica al registrarse y antes de retirar dinero, además de un Registro Nacional de Autoexclusión interoperable con las provincias.

Esos cambios, que hasta esta mañana estaban en discusión, quedaron ahora relegados frente al objetivo de evitar que la media sanción vuelva a Diputados.

La Iglesia volvió a reclamar

En paralelo, la Iglesia volvió a presionar para que el Senado avance con la iniciativa.

Durante el plenario, el representante de la Conferencia Episcopal pidió a los senadores que miren especialmente a los menores y reclamó que el Congreso no deje caer el proyecto.

“La protección de nuestros niños no puede seguir esperando”, sostuvo.

También pidió que los legisladores hagan explícita su posición y reclamó: “No dejen morir este proyecto”.

La Iglesia había reclamado durante los últimos días que el Senado aprobara el texto de Diputados antes de que pierda estado parlamentario.