Invertir en una franquicia hotelera implica mucho más que utilizar el nombre de una cadena. El modelo busca que quien desarrolla un establecimiento pueda apoyarse en una marca reconocida, un sistema de negocio probado y una estructura de asistencia para poner en funcionamiento el hotel.

Franquicia hotelera: qué aporta una marca ya posicionada

Uno de los principales beneficios que puede ofrecer una franquicia es partir de una identidad que los viajeros ya conocen. La página oficial de Howard Johnson y Days Inn señala entre sus atributos el posicionamiento, la red de clientes y proveedores, los servicios de calidad internacional y una estructura de trabajo que reúne distintas áreas especializadas. La cadena indica además que realiza un estudio de mercado antes de cada proyecto para evaluar el potencial del destino y definir qué tipo de hotel se adapta mejor a la ubicación.

La previsibilidad de la experiencia es otro de los aspectos destacados por la compañía. En un artículo publicado en su sitio sobre inversión hotelera, Pablo Albamonte, director de Grupo Hotelero Albamonte, sostuvo: “La hotelería tiene grandes virtudes a la hora de invertir: es de largo plazo, segura y en ladrillos, tema que al argentino le interesa y gusta mucho”. La afirmación forma parte del enfoque con el que el grupo presenta la inversión hotelera y su modelo de franquicias.

Howard Johnson La Plata, Buenos Aires Fuente: Howard Johnson, Grupo Hotelero Albamonte (GHA)

Franquicia hotelera: capacitación, sistemas y soporte para operar

El respaldo no se limita al nombre de la cadena. Según Howard Johnson y Days Inn, el franquiciado cuenta con una estructura que incluye desarrollo, central de reservas, marketing, dirección comercial, arquitectura, estudios de factibilidad, relaciones públicas, prensa y capacitación. La Compañía también informa que una licencia puede tener una duración de hasta 35 años y que existe una operadora capaz de asumir el gerenciamiento integral del establecimiento.

La capacitación y los procedimientos son especialmente relevantes en una actividad que combina alojamiento, gastronomía, reservas, atención al huésped, mantenimiento y gestión comercial.

La red también puede facilitar el acceso a herramientas y canales que un establecimiento independiente debería desarrollar por su cuenta. En el caso de Howard Johnson y Days Inn, la Compañía menciona una central de reservas, áreas comerciales, marketing y una red de clientes y proveedores. Actualmente, su página de franquicias informa 42 hoteles, 30 en construcción y más de 20 proyectos futuros, distribuidos en 30 destinos.

Invertir en una franquicia hotelera: qué debe analizar el inversor

Aunque una marca posicionada puede aportar estructura y reconocimiento, una franquicia no elimina los riesgos propios de una inversión. El Código Civil y Comercial establece expresamente que el franquiciante no responde por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia, por lo que el proyecto debe analizarse según sus condiciones particulares.

Por eso, antes de avanzar, resulta relevante estudiar la ubicación, la demanda potencial, la inversión necesaria, los costos de operación y las condiciones específicas del contrato. La propia Howard Johnson señala que realiza estudios de mercado para determinar el potencial de cada proyecto, mientras que la legislación argentina exige que el franquiciante proporcione información económica y financiera sobre unidades similares que hayan operado durante un tiempo suficiente.

La ventaja de una franquicia hotelera, entonces, no está solamente en colocar una marca conocida en la fachada. Para un inversor, el atractivo puede estar en acceder a un sistema de negocio, conocimientos acumulados, capacitación, soporte comercial y herramientas de gestión que permitan desarrollar el establecimiento sobre una estructura previamente definida . La decisión final, sin embargo, requiere evaluar si ese modelo se adapta al destino, al capital disponible y a las características concretas del proyecto.

Para consultas relacionadas con inversiones hoteleras, el material de la Compañía indica el correo desarrollo@hojoar.com y la sección de franquicias de su sitio web como canales de contacto: https://www.hjargentina.com/franquicias.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.