El desafío de Stellantis en la Argentina: que la advertencia no sea una profecía

El presidente de Stellantis Sudamérica, Herlander Zola, le reclamó “reglas claras” y “competencia equilibrada” para la operación en la Argentina de la dueña de Fiat, Peugeot y Jeep.

El ejecutivo hizo el pedido durante la inauguración de la planta de motores del grupo en Córdoba, semanas después de la polémica que generaron declaraciones suyas a la prensa brasileña, en las que puso en duda la continuidad de sus fábricas de vehículos en el país.

“ Lo que define nuestras inversiones es la capacidad de ser competitivos en todos los mercados, en cada planta, en cada operación. Y, para eso, necesitamos reglas claras, que promuevan la inversión, la integración regional y una competencia equilibrada para que la Argentina pueda aprovechar plenamente su potencial industrial ”, dijo ayer Zola en su discurso en Córdoba.

En el marco de la celebración de los 30 años desde que la entonces Fiat Auto puso en marcha la planta de Ferreyra, Stellantis cortó cintas de su nueva planta de producción de motores, punto final del programa de inversiones de u$s 385 millones en el complejo cordobés, que también incluyó la producción de las pick-ups Fiat Titano y Ram Dakota, lanzadas en 2024 y 2025.

Con este proyecto, el total de desembolsos de Stellantis en sus plantas argentina ascendió a u$s 1000 millones en los últimos años.

La planta de motores hará el modelo Multijet 2.2, que equipará a 11 modelos que Stellantis fabricará en la región. Su capacidad es de 100.000 motores por año.

El mes pasado, Zola, ejecutivo brasileño que cumplió un año al volante de Stellantis en la región, había levantado revuelo, luego de que dijo a medios de su país que podía “migrar de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar las dos” , en relación a las plantas que el grupo europeo tiene en la Argentina: El Palomar, donde hace los Peugeot 208 y 2008, y Ferreyra, que, además de las pick-ups y, ahora, los motores, también produce el Fiat Cronos.

Relativizadas por su “descontextualización” (sic), las palabras del ejecutivo recuperaron luego relevancia, cuando Stellantis Argentina anunció frenos de actividad en las dos instalaciones hasta enero, por la caída de demanda en el mercado local y el de exportación.

Este miércoles, Zola fue uno de los protagonistas del acto de Stellantis, en el que, además de su CEO local, Martín Zuppi, participaron el gobernador cordobés, Martín Llaryora, y el intendente de la capital mediterránea, Daniel Passerini.

“ Hoy, damos un paso muy imporante, con la puesta en marcha de la única planta dedicada exclusivamente a la fabriación de motores en la Argentina. Una inversión que reafirma nuestro compromiso con Córdoba, con la producción nacional y con el desarrollo de proveedores locales ”, dijo Zola en su discurso.

“ Pero también debemos ser claros: la industria automotriz está atravesando una profunda transformación global. En los últimos años, hemos perdido market share y recuperar esa competitividad requiere un esfuerzo conjunto ”, agregó.

Fue, en ese punto, que pasó su reclamo, que contiene dos alusiones: la necesidad de renovar la Política Automotriz Común (PAC) del Mercosur -vence en junio de 2029 y, hoy, no existen negociaciones por la tensión entre los gobiernos de Lula y Javier Milei- y, fundamentalmente, la creciente competencia de marcas chinas, ya con producción también dentro de Brasil.

Actualmente, Stellantis lleva adelante un plan estratégico global, llamado FaSTLane 2030, que tiene como uno de sus pilares la optimización de costos y puso bajo revisión todas las operaciones industriales del grupo en el planeta.

Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina Fuente: Stellantis Argentina Matias R. Quiroga

“ La nueva planta de motores representa un ejemplo concreto de cómo la fortaleza global de Stellantis se traduce en ejecución local, generación de valor y desarrollo industrial para la región” , destacó el grupo en el comunicado de la inauguración.

En ese documento, reseñó que, desde 1996, el Polo Industrial Ferreyra produjo más de 1,5 millones de vehículos.

El motor Multijet 2.2 se destinará a distintos modelos que Stellantis produce en la región. Entre ellos, Fiat Titano, Ram Dakota, Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander, Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer y Fiat Scudo. Se estima que más del 70% de la producción se exportará durante el primer año. Principalmente, a Brasil y a Uruguay.

El proyecto contempla más de 400 colaboradores, entre directos e indirectos, y la participación de 10 proveedores argentinos.

La línea de producción de motores de Stellantis en la planta de Ferreyra Fuente: Stellantis Argentina