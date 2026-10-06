Lionel Messi comenzó a despedirse de su historia con la Selección y, pese a que aún resta el encuentro frente a Benin a las 20 horas en el Monumental, compartió un mensaje a todos los hinchas de Argentina.

“Me voy en paz, dejé todo”, escribió Messi. Así, corto y contundente como fue él como jugador de fútbol, el heredero de la camiseta número 10 de Diego Maradona empezó a decir adiós.

Leo: "thank you for loving me so much" us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

“Llegó el momento. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”, se le escuchó decir al astro argentino en un video para Adidas.

Esta emotiva jornada marcará el final de Messi con la Albiceleste, con la que debutó hace 21 años. En su historia, que estuvo llena de tropiezos y también éxitos, acumuló 207 partidos, 125 goles y 66 asistencias. Esas marcas lo convirtieron en el máximo artillero, asistidor y en el jugador con más presencias en la historia de la selección.

Ezeiza (Argentina), 06/10/2026.- Lionel Messi of Argentina reacts during a training session in Ezeiza, Argentina, 05 October 2026. Argentina is preparing to bid farewell to Messi with a series of tributes inside and outside the Monumental Stadium, while fans are organizing various initiatives to honor the captain after his 21-year career with the Albiceleste. EFE/EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI Fuente: EPA JUAN IGNACIO RONCORONI

Asimismo, cabe destacar que La Pulga también es el argentino con más Mundiales disputados y uno de los tres del mundo en figurar en seis convocatorias: estuvo presente en las ediciones de Alemania 2006; Sudáfrica 2010; Brasil 2014 (finalista); Rusia 2018; Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá (finalista). En citas máximas, Leo acumuló 21 goles y es el segundo máximo anotador histórico por detrás de Kylian Mbappé, con 22.