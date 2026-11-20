El presidente Javier Milei encabezó este viernes el acto de lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, en el marco de la inauguración del primer local de la compañía en el país, y utilizó el desembarco de la automotriz estadounidense como emblema de su programa económico.

“Tesla es un ejemplo puntual, pero ilustra el cambio que queremos traer”, afirmó el mandatario durante su discurso, en el que aseguró que “cuando miramos de frente al mundo y competimos, terminamos ganando” y sostuvo que “solo nos faltaba correr al Estado del medio”.

A lo largo de su exposición, el jefe de Estado cuestionó las políticas proteccionistas de gestiones anteriores, a las que definió como un “esquema casi soviético” que mantuvo al país “detrás de su propia cortina de hierro” mediante aranceles, cepos y trabas comerciales.

En contraposición, defendió la apertura económica, la eliminación del Impuesto PAIS y la derogación de los impuestos internos a los vehículos, medidas que —según señaló— permitieron que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el precio de los autos 0km bajara un 26% en términos relativos frente al resto de los precios de la economía.

Milei también remarcó la reducción de aranceles a la importación de insumos industriales y bienes de capital para el sector automotriz , junto con el impulso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga previsibilidad por 30 años.

Al afirmar que quedó demostrado que “era falso que no se podía importar y producir a la vez”, enumeró distintos proyectos de terminales locales.

Milei rechazó los cuestionamientos de quienes señalan que la marca ofrece “un producto de lujo para una minoría selecta”. Fuente: Bloomberg Graham Hughes

Al referirse puntualmente a la llegada de Tesla, el Presidente destacó el desarrollo tecnológico de la firma en materia de conducción automática y adelantó un paso clave para la infraestructura eléctrica local. Según informó en el acto, Tesla e YPF firmaron un acuerdo para avanzar en la instalación de supercargadores que permitan viajar por el país con recarga veloz asegurada en el camino.

El mandatario rechazó además los cuestionamientos de quienes señalan que la marca ofrece “un producto de lujo para una minoría selecta”, una afirmación que calificó como “otra falacia”.

En esa línea, argumentó que con su llegada ganan tanto los usuarios que acceden a vehículos de vanguardia a precios competitivos como los trabajadores vinculados a áreas comerciales, técnicas, de logística, atención al cliente, aseguradoras, energía e instalación de cargadores , y anticipó que cuando la legislación local habilite la conducción autónoma los conductores también ganarán tiempo.

En el tramo final de su discurso, Milei agradeció a los trabajadores de la empresa y a quienes invierten en la Argentina, asegurando que su gestión trabaja “incansablemente para brindar estabilidad y reglas claras al sector privado”.

Por último, dirigió un mensaje a los jóvenes para que accedan a “una vida moderna sin restricciones arbitrarias de burócratas” y cerró: “No le tengan miedo al futuro, porque lo van a construir ustedes, nosotros solo estamos despejando el camino”.