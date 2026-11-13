El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre con recomendaciones de la SSPC para prevenir fraudes y proteger los datos personales durante las compras en línea.

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y, ante el aumento de las transacciones digitales durante esta jornada comercial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a verificar los sitios de compra, evitar enlaces sospechosos y proteger los datos bancarios antes de realizar cualquier pago.

¿Cómo identificar sitios falsos y evitar fraudes durante El Buen Fin?

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la SSPC recomendó realizar compras únicamente en páginas oficiales de comercios o mediante aplicaciones legítimas.

También aconsejó mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

Uno de los principales cuidados consiste en evitar ingresar a ofertas mediante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin comprobar previamente su origen.

Antes de proporcionar información personal o bancaria, es importante revisar cuidadosamente la dirección electrónica y confirmar que corresponde al sitio auténtico de la empresa.

La SSPC recomienda verificar los sitios de compra, proteger los datos bancarios y conservar los comprobantes para prevenir fraudes durante El Buen Fin 2026. Magnific

¿Qué datos se deben proteger y qué revisar antes de pagar?

La SSPC también pidió evitar compartir información confidencial durante las compras en línea. Entre sus recomendaciones se encuentran:

Datos bancarios: proporcionar únicamente la información necesaria para realizar la compra y nunca compartir contraseñas, códigos de verificación o NIP mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.

Descuentos sospechosos: desconfiar de ofertas extraordinarias, mensajes que generen urgencia o notificaciones sobre premios, reembolsos y problemas con compras que soliciten datos personales de inmediato.

Garantías y condiciones: consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías y los plazos de entrega antes de concretar una transacción.

Comprobantes de compra: conservar recibos de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento para facilitar aclaraciones o reclamaciones.

Cargos no reconocidos: comunicar inmediatamente cualquier movimiento sospechoso a la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a las autoridades competentes.