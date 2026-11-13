El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y, ante el aumento de las transacciones digitales durante esta jornada comercial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a verificar los sitios de compra, evitar enlaces sospechosos y proteger los datos bancarios antes de realizar cualquier pago.
¿Cómo identificar sitios falsos y evitar fraudes durante El Buen Fin?
A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la SSPC recomendó realizar compras únicamente en páginas oficiales de comercios o mediante aplicaciones legítimas.
También aconsejó mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.
Uno de los principales cuidados consiste en evitar ingresar a ofertas mediante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin comprobar previamente su origen.
Antes de proporcionar información personal o bancaria, es importante revisar cuidadosamente la dirección electrónica y confirmar que corresponde al sitio auténtico de la empresa.
¿Qué datos se deben proteger y qué revisar antes de pagar?
La SSPC también pidió evitar compartir información confidencial durante las compras en línea. Entre sus recomendaciones se encuentran:
- Datos bancarios: proporcionar únicamente la información necesaria para realizar la compra y nunca compartir contraseñas, códigos de verificación o NIP mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.
- Descuentos sospechosos: desconfiar de ofertas extraordinarias, mensajes que generen urgencia o notificaciones sobre premios, reembolsos y problemas con compras que soliciten datos personales de inmediato.
- Garantías y condiciones: consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías y los plazos de entrega antes de concretar una transacción.
- Comprobantes de compra: conservar recibos de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento para facilitar aclaraciones o reclamaciones.
- Cargos no reconocidos: comunicar inmediatamente cualquier movimiento sospechoso a la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a las autoridades competentes.
La dependencia también invitó a consultar la Ciberguía de la SSPC, disponible en su portal oficial, donde se ofrecen recomendaciones para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad digital durante las compras.