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El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y, ante el aumento de las transacciones digitales durante esta jornada comercial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a verificar los sitios de compra, evitar enlaces sospechosos y proteger los datos bancarios antes de realizar cualquier pago.

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¿Cómo identificar sitios falsos y evitar fraudes durante El Buen Fin?

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la SSPC recomendó realizar compras únicamente en páginas oficiales de comercios o mediante aplicaciones legítimas.

También aconsejó mantener actualizados los dispositivos, las aplicaciones y las herramientas de seguridad.

Uno de los principales cuidados consiste en evitar ingresar a ofertas mediante enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales sin comprobar previamente su origen.

Antes de proporcionar información personal o bancaria, es importante revisar cuidadosamente la dirección electrónica y confirmar que corresponde al sitio auténtico de la empresa.

La SSPC recomienda verificar los sitios de compra, proteger los datos bancarios y conservar los comprobantes para prevenir fraudes durante El Buen Fin 2026.
La SSPC recomienda verificar los sitios de compra, proteger los datos bancarios y conservar los comprobantes para prevenir fraudes durante El Buen Fin 2026.Magnific

¿Qué datos se deben proteger y qué revisar antes de pagar?

La SSPC también pidió evitar compartir información confidencial durante las compras en línea. Entre sus recomendaciones se encuentran:

  • Datos bancarios: proporcionar únicamente la información necesaria para realizar la compra y nunca compartir contraseñas, códigos de verificación o NIP mediante llamadas, mensajes o correos electrónicos.
  • Descuentos sospechosos: desconfiar de ofertas extraordinarias, mensajes que generen urgencia o notificaciones sobre premios, reembolsos y problemas con compras que soliciten datos personales de inmediato.
  • Garantías y condiciones: consultar las políticas de privacidad, los términos y condiciones, las garantías y los plazos de entrega antes de concretar una transacción.
  • Comprobantes de compra: conservar recibos de pago, facturas, correos de confirmación, conversaciones y números de seguimiento para facilitar aclaraciones o reclamaciones.
  • Cargos no reconocidos: comunicar inmediatamente cualquier movimiento sospechoso a la institución financiera, cambiar las contraseñas y solicitar orientación a las autoridades competentes.

La dependencia también invitó a consultar la Ciberguía de la SSPC, disponible en su portal oficial, donde se ofrecen recomendaciones para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad digital durante las compras.